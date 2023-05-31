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富商行賄法官遭暗槓 律師涉詐欺交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

曾為法官的律師高明哲，涉嫌暗槓程姓富商用來行賄法官的百萬現金及雞血石，遭北檢搜索約談。圖／聯合報系資料照片
曾為法官的律師高明哲，涉嫌暗槓程姓富商用來行賄法官的百萬現金及雞血石，遭北檢搜索約談。圖／聯合報系資料照片
富商程萬遠日前向調查局自首，指2019年與台灣金橋電子訴訟期間，曾透過高等法院前庭長、律師高明哲，以「前金」百萬現金加上一塊價值百萬元雞血石，行賄當時承審案件的法官林洲富，結果仍敗訴。台北地檢署指揮調查局台北市調查處，兵分5路搜索約談高明哲，傳喚已轉任律師的林洲富等4人作證，訊後高男依詐欺取財罪以10萬元交保。

十多年前，程男萬向金橋電子購入貼有FCC（美國聯邦通訊傳播委員會）安規認證標章的液晶螢幕及電腦機箱，並外銷至泰國，不料後來竟有7000餘台螢幕及6萬餘個電腦機箱自燃燒毀，使程男賠償泰國消費者上億元。

程男懷疑金橋當初賣給他的螢幕和機箱，未經FCC安規驗證，品質有瑕疵，於是控告時任金橋董事長陳束學等4人涉嫌詐欺和偽造文書，並附帶民事求償1億多元。程男並取得美國前國務卿希拉蕊在位期間的的官方認證文件，說明金橋產品未經FCC安規驗證，但歷審法院均不採信該文件，官司一路敗訴。

高明哲為此在2019年智財法院更二審期間向程男聲稱，自己是承審法官林洲富的前庭長，可代為疏通，程男於是提供百萬現金及雞血石交給高男，希望林洲富不要被訴訟對造關說或收錢；其中現金是給林洲富的前金，雞血石則是給高明哲幫忙疏通的禮物。但後來程男敗訴，自認判決不公，向檢調自首。

據了解，高男疑似未履行承諾行賄林洲富，「暗槓」當初百萬現金與雞血石而涉嫌詐欺。

詐欺 美國 自首 偽造文書

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