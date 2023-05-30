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單元二重劃弊案被沒收50億土地 富有公司：繼續上訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

前立委楊文欣涉台中市黎明自辦市地單元二重劃區弊案，被控擔任富有土地開發公司決策會成員，以人頭地主虛增拆遷補償費、公共設施工程費13億餘元，再以虛增費用取得抵費地1.2萬餘坪，牟利61億餘元，二審今宣判，仍維持沒收9150坪土地認定，富有公司發聲明表示，將持續上訴。

富有公司今發聲明表示，針對今日判決，深感悲憤與委屈，富有公司出資承辦單元二重劃區，完成該重劃區後，依法取得抵費地，卻被一審法官以「獵地」惡名重判，完全無視公司已完成超過98%地主委任合約，依約配回原地主50%土地。

富有公司指出，二審審理期間，忽略公司提出具體確實證據，仍判決富有公司一干人等有罪，還將富有公司抵費地沒收，完全不論該沒收是否合憲？該沒收後續之行政處分如何處置？

富有公司表示，公司前顧問楊文欣等人，法官依違反商業會計法和偽造文書等罪，判刑4年6個月到4年10個月不等，也都表達遺憾，將出上訴，伸張個人法律權益。

富有公司強調，此案無虛增工程費用，也完成98%的地主依約交地後，卻在極少數地主的杯葛興訟，及現行自辦重劃法規的不完善之下，被一審法官宣告沒收犯罪所得，以「獵地」之惡名稱呼本案，讓富有公司長期背負此汙名。

富有公司說，除了繼續上訴，也希望相關政府單位能正視自辦重劃辦法之不足與疏漏，修法讓後繼自辦重劃者，能有更清楚遵循法令，讓其他業者未來不會再遭遇此等不公平待遇。

前立委楊文欣涉台中市黎明自辦市地單元二重劃區弊案，被控擔任富有土地開發公司決策會成員，以人頭地主虛增拆遷補償費、公共設施工程費13億餘元，再以虛增費用取得抵費地1.2萬餘坪，牟利61億餘元，二審今宣判，依偽造文書等罪，判楊4年10月徒刑，比起一審5年6月刑度，略微減輕。

一審在2021年10月宣判，依背信、偽造文書罪判楊5年6月徒刑，沒收犯罪所得土地9000餘坪。其餘11名被告判刑5年6月至5月不等，全案上訴二審後，歷經1年多的審理，今天宣判。

一審時，法官認定第三人富有土地開發公司所取得土地9150坪為犯罪所得，沒收土地位於中市精華區，2021年時，每坪市價超過50萬元，總市值近50億元，歷來罕見。

台中市單元二黎明自辦市地重劃區。圖／本報資料照
台中市單元二黎明自辦市地重劃區。圖／本報資料照

重劃區 偽造文書 台中市

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