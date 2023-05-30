單元二重劃弊案沒收50億土地 前立委楊文欣二審獲輕判

前立委楊文欣涉台中市黎明自辦市地單元二重劃區弊案，被控擔任富有土地開發公司決策會成員，以人頭地主虛增拆遷補償費、公共設施工程費13億餘元，再以虛增費用取得抵費地1.2萬餘坪，牟利61億餘元，二審今宣判，依偽造文書等罪，判楊4年10月徒刑，比起一審5年6月刑度，略微減輕。

富有公司發聲明表示，對於今天判決結果，感覺悲憤與委屈，未來將繼續上訴，希望相關政府單位能正視自辦重劃辦法之不足與疏漏，修法讓後繼自辦重劃者，能有更清楚遵循法令，冀其他業者未來不會再遭遇此等不公平待遇。

判決指出，傅宗道曾任台灣省政府住宅及都市發展局規畫師，結識當時省議員楊文欣，傅具都市計畫專業，應楊文欣之邀投資富有土地開發公司，引進長億集團資金及人力，成立富有公司經營決策會。

本案以借名登記方式，增加地主人數達467人，由人頭地主取得A４紙面積都不到的土地，當時黎明重劃區內所有權人共2619人，467人占所有權人比率18%，左右會員大會決議事項。

被告等人要求不知情員工尋求親友出具不實領據，虛增共2.3億元地上物拆遷補償費，又利用不知情建築師事務所三次虛增公共設施工程預算10.9億元，共計虛增重劃經費高達13.3億元。

再檢送不知情台中市政府核定，據以計算重劃後土地分配結果，富有公司取得1.2萬坪抵費地，嚴重損害重劃區會員財產利益。

楊文欣面對檢方調查辯稱，墊高拆遷補償費為經營決策會共同決議，第一、二期拆遷補償費確有不實，但他反對國有地、水利地虛增農林拆遷補償費，後續執行他不清楚；也不清楚單元二公共設施工程預算金額、實際發包金額，檢察官不採信。

一審在2021年10月宣判，依背信、偽造文書罪判楊5年6月徒刑，沒收犯罪所得土地9000餘坪。其餘11名被告判刑5年6月至5月不等，全案上訴二審後，歷經1年多的審理，今天宣判。