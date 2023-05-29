快訊

全員維安中！ 日本G7的「全國警察動員記」

台灣女醫學生匈牙利留學遇害 外交部證實：協運遺體返台

台股創逾一年新高！外資買超逾275億元 大買這10檔

協助販售保育類「一角鯨」241公分鯨牙 男子遭判11月

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

陳姓男子受人委託於2021年以自身臉書帳號刊登保育類野生動物「一角鯨」製品販售廣告，於內文中寫到「相信這東西不用多做介紹，有人有興趣嗎？」，當天就有買家受吸引以10萬元售出，警方獲報掌握情資逮捕陳男，屏東地方法院依違反野生動物保育法，判陳男11個月徒刑，可上訴。

陳男前年受丁姓男子委託販售數支2級保育類野生動物「一角鯨」製品，於同年2月24日在自己的臉書頁面上刊登「獨角鯨牙」的相片，並附上「相信這東西不用我多做介紹，有朋友要釋出1支，有人有興趣嗎？真的不是便宜貨，所以要有能力與心理準備才來問，感恩。大支的241公分」等文字來吸引買家，協助丁男販售。

當天就有余姓男子以通訊軟體LINE私訊原賣家丁男詢問售價，並以10萬元購得1支「獨角鯨牙」，警獲報於前年3月16日搜索陳男住處，當場查扣保育類野生動物製品，屏東地院一審依野生動物保育法第40條第2款的非法陳列、展示保育類野生動物產製品罪，判陳男11月徒刑，可上訴。

協助刊登保育類動物「一角鯨」製品販售廣告，男子遭判11月。記者張已亷／攝影
協助刊登保育類動物「一角鯨」製品販售廣告，男子遭判11月。記者張已亷／攝影

保育類野生動物 屏東 廣告

延伸閱讀

煽動美國會暴動事件！「誓言守護者」領袖羅德茲遭判18年徒刑

好奇掐走雇主2枝名貴蘭花 河南婦遭判3年引網關注

玩具箱混入了「不認識的娃娃」！無P照瘋傳萬人直呼找不到 神秘身分曝光

影射對手「開遊覽車載人投票」 遭判2月刑褫奪公權1年

相關新聞

屏東勞青處辦事員向展場解說員伸鹹豬手 遭緩起訴處分

屏東縣府勞青處黃姓辦事員於去年協助辦理展覽期間，向擔任展場解說員女子伸出鹹豬手，他在2人一同到倉庫清點禮品時，趁對方不注...

小貨車撞停等紅燈騎士致傷 司機未和解賠償判拘役30天

桃園市警方正在執行路口不讓人取締開罰，44歲張姓男子駕駛小貨車，行駛中壢區健行路98巷岔路口，未注意紅燈停等車輛，彎身撿...

協助販售保育類「一角鯨」241公分鯨牙 男子遭判11月

陳姓男子受人委託於2021年以自身臉書帳號刊登保育類野生動物「一角鯨」製品販售廣告，於內文中寫到「相信這東西不用多做介紹...

躺著賺？「出租帳戶」給詐騙集團 他住旅館2周每日進帳3千元

張姓男子在網路出租個人帳戶，詐騙集團用5千元代價換取4個張的個人帳戶，每天給付3千元，並要求張在旅館內限制行動2周。檢方...

吸毒男冒冷汗、吼叫 同性男友只拍醜態就離開…遺棄致死被起訴

毛姓男子與同居何姓男子、彭姓友人去年9月在新北市中和區住處施用安非他命，不久後何男因施用毒品出現身體不適，毛與彭以手機將...

酒駕遇臨檢 2男緊急互換座位瞞騙警察遭發現

閉姓男子酒後駕車時，發現路邊有警察臨檢，他擔心酒駕事跡敗露，於是與副駕駛邱姓男子交換座位，邱頂替閉實施酒測。不過，警方已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦