協助販售保育類「一角鯨」241公分鯨牙 男子遭判11月
陳姓男子受人委託於2021年以自身臉書帳號刊登保育類野生動物「一角鯨」製品販售廣告，於內文中寫到「相信這東西不用多做介紹，有人有興趣嗎？」，當天就有買家受吸引以10萬元售出，警方獲報掌握情資逮捕陳男，屏東地方法院依違反野生動物保育法，判陳男11個月徒刑，可上訴。
陳男前年受丁姓男子委託販售數支2級保育類野生動物「一角鯨」製品，於同年2月24日在自己的臉書頁面上刊登「獨角鯨牙」的相片，並附上「相信這東西不用我多做介紹，有朋友要釋出1支，有人有興趣嗎？真的不是便宜貨，所以要有能力與心理準備才來問，感恩。大支的241公分」等文字來吸引買家，協助丁男販售。
當天就有余姓男子以通訊軟體LINE私訊原賣家丁男詢問售價，並以10萬元購得1支「獨角鯨牙」，警獲報於前年3月16日搜索陳男住處，當場查扣保育類野生動物製品，屏東地院一審依野生動物保育法第40條第2款的非法陳列、展示保育類野生動物產製品罪，判陳男11月徒刑，可上訴。
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