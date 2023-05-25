前少棒國手刺死女友仍判15年 二審理由：原審認事用法無違

曾打少棒奪威廉波特世界冠軍的台電員工陰經龍，懷疑張姓女友近來提分手是另結新歡，去年3月在嘉義配電中心辦公室，持水果刀狠刺女友胸口5刀後送醫不治，一審被判15年，陰及檢方均上訴，台南高分院指出，原判決所量處刑度與罪刑相當原則及比例原則無違，駁回上訴。

檢警調查，陰經龍與張女均任職於台電公司配電中心，前為情侶關係，並曾同住，張女因故欲與陰分手，去年3月17日上午11時20分許，在配電中心3樓倉庫，因雙方談判破局，陰持預藏水果刀抵住張女頸部，恫稱：「要與你同歸於盡」 、「殺死你我再自殺」，張女聽聞後心生畏懼，並受有頸部撕裂傷，隨即報警提起告訴。

陰得知張女提告後更加憤恨不平，3月22日上午9時15分許，前往配電中心3樓辦公室，持預藏水果刀，朝張女的左胸、腹部接續刺擊5次，其中1刀深及心臟，致右心房破裂大量出血，經送醫急救不治。一旁鄭男見狀欲上前阻止，陰即持水果刀朝鄭男揮舞恫稱：「如果敢阻止，我連你也殺」等語，令鄭男心生畏懼。

一審認陰犯傷害罪、殺人罪及恐嚇危害安全罪，就陰所犯傷害罪、殺人罪、恐嚇危害安全罪分別量處6月、15年（褫奪公權5年）、3月，並就傷害罪及恐嚇危害安全罪定應執行8月（得易科罰金）。

台南高分局合議庭指出，檢察官就殺人罪量刑部分上訴，陰則就原判決量刑部分上訴，審理範圍僅限於原判決量刑部分。

合議庭認為，陰歷次供述，均就犯案原因、動機、過程得以清楚陳述，且依據嘉南療養院精神鑑定報告的鑑定結果，陰的辨識能力或控制能力並無欠缺或顯著減低情形，且原判決就其量刑部分，已依刑法第57條各款所列情狀逐一審酌，未逾越法定刑度，也無明顯輕重失衡、裁量權濫用情形。