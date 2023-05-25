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男告白失敗秒變臉 冒用她名寄信給總統要炸高雄3地點
高雄王姓男子追求許姓女子失敗後腦羞，冒用許女名義寄信至總統民意信箱，稱要「放火燒阿蓮區公所」、「我要引爆土製炸彈，1月到阿蓮區公所引爆5顆，2月到岡山之眼引爆5顆」，許女發現後氣炸報警，王男被依偽造文書罪判刑3月，還得賠許女2萬元。
判決指出，王男曾熱烈追求許女，最後郎有情妹無意，追求失敗後王男不滿，去年1月12日晚間8時29分許，在家裡住處冒用許女名義，寄信到「寫信給總統」民意信箱。
信中主旨寫「放火燒阿蓮區公所」，陳情內容為「我要放火燒阿蓮區公所跟阿蓮分駐所，不要問為什麼，我就是要燒」，接著再寄一封主旨為「我要引爆土製炸彈」的陳情書，稱「我已經做好十顆土製炸彈了，一月要去阿蓮區公所引爆五顆，二月岡山之眼引爆五顆，我說到做到我一定會去引爆土製炸彈。」
後來總統府公共事務處發現兩封信件，轉請警方偵辦，許女發現王男冒用她名義寄發恐嚇信，氣得對他提告，但王男到案後供稱，他寄信是為了要引起社會大眾的關注，他是為了公司員工爭取福利，沒有要恐嚇公眾意思。
檢方認為，王男冒用許女名義寄發恐嚇信至總統府，已構成偽造文書罪，綜合相關事證，依偽造準私文書罪嫌將王男起訴。橋頭地院審理後，法官認為審理中認罪，依偽造文書罪判刑３月，得易科罰金。
許女不滿，指王男濫發恐嚇信到總統府信箱，害她名譽手損，壓力也大到精神受損，對王男求償30萬元，法官考量王男還在學校念書，僅判他要賠償許女2萬元。
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