老爸過世留13億遺產 里長兒子吞3200萬保險金 被5手足告上法院

高雄一名柯姓富翁過世後留下13億龐大遺產，其中與2間保險公司有數千萬的壽險理賠紛爭，由柯男在當里長的兒子出面協調，最後獲得3200萬元理賠，但里長卻將這筆錢私吞，其他兄弟姊妹發現後提告，被橋頭地院依侵占罪判刑1年6月，高雄高分院審酌他改口認罪並和解，給予緩刑4年定讞。

判決指出，這名富翁在北高雄留有多筆土地，2007年6月過世後，留下13億鉅額遺產，富翁生前理財有道，向多家保險公司投保壽險，死後6名子女因保險理賠等問題，和保險公司打民事官司。

2012年5月，里長因擔任公職，受家人委託出面與保險公司協調，同年月底，2家保險公司就與里長達成調解，分別給付2958萬101元、241萬9899元，共計3200萬元給里長兄弟姐妹共6人。

結果里長拿到錢後卻存入個人戶頭，沒有將這筆理賠分給其他家人，2019年間，里長兄弟姊妹上法院聲請遺產分割，結果家人在法院閱覽壽險理賠案件的訴訟卷宗時，發現里長已與保險公司以3200萬元和解。

里長家人發現後，要他把錢拿出來均分給兄弟姊妹，但里長始終不願出錢，逼得5名兄弟姐妹對里長提告侵占，橋頭地檢署依侵占罪將他起訴。

橋頭地院審理時，里長稱他為了與保險公司和解，請社會人士出面協調，光協調處理費就花了1500萬元，最後只剩1700萬元可以分給大家，他認為這1700萬元是遺產，錢也還在他手上，因為遺產分割訴訟還在進行，他絕對沒有侵占意圖。

但法官認為，里長提不出證據證明他有將1500萬元交給「社會人士」，其他兄弟姐妹也未授權他這麼做，審理後依侵占罪將他判刑1年6月。