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通緝至2057年 康友KY前董座黃文烈過境泰國落網

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

康友KY公司前董事長黃文烈與陸商王命亮，涉嫌以不實財報誘騙投資大眾201億餘元，去年3月遭台北地檢署起訴，並發布通緝至2057年。稍早傳出黃男過境泰國時，遭泰國警方留置，北檢正試圖透過司法互助將他遣返歸案。

去年北檢起訴指出，黃文烈、王命亮等人涉嫌以虛灌存款、隱瞞動產抵押登記等手法，連續編列不實財務報告，營造康友營收暢旺及財務體質健全等假象，使大眾及銀行願意投資進場買入股票及放貸。檢察官認定自2015年3月至2020年8月，黃、王等人藉由康友KY共詐得201億6700萬餘元。

同案遭起訴者，還包括有黃妻陳淑慧、前立委吳光訓、三洋威士比董事長陳玉蓮與其弟陳和順、股市炒手鄭光育、簽證會計師施景彬、江明南。但黃文烈夫婦、及王命亮等12人潛逃海外，檢方僅查扣犯罪所得121萬美元及台幣1800萬餘元。

詐騙投資大眾201億的康友KY前董事長黃文烈傳出在泰國落網。圖／聯合報系資料照片
詐騙投資大眾201億的康友KY前董事長黃文烈傳出在泰國落網。圖／聯合報系資料照片

【中央社台北24日電】

康友-KY財報不實且遭掏空案，前董事長黃文烈潛逃海外被通緝。據了解，黃文烈已在泰國落網，目前被泰方留置中，檢警正積極協調相關遣返事宜，希望盡快押解回台。

英屬開曼群島商康友製藥控股有限公司（康友-KY；已停止交易）前董事長黃文烈等人，涉嫌使康友-KY對外公告財務報告涉有不實，台北地檢署依違反證券交易法起訴黃文烈等人，案件正在北院審理中。黃男案發後潛逃出境，遭檢方通緝中。

泰國 會計師 通緝

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