賓士車主3度酒駕酒精濃度一次比一次高 法官重判6月罰20萬

王姓商人已2度酒駕，再次駕駛賓士轎車酒駕，在台北市區自撞分隔島，依公共危險罪法辦，法官查出，王是第3度酒駕，酒測值高達每公升1.298毫克，不知悔改，重判他有期徒刑6月，得易科罰金，併科罰金20萬元。可上訴。

47歲的王姓商人今年3月23日晚間9時27分酒後從台北市君悅酒店駕車返家，車行1公里後，即在仁愛路、近基隆路口因綠燈起步加速過快，撞上中央分隔島，王的賓士轎車攔腰撞倒椰子樹，再衝進對向車道撞上有乘客的311路公車。

警方獲報將王送醫救治，並抽血換出他的酒測仍高達1.298毫克，王偵查時稱「對案發過程完全沒有印象、有記憶時人已經在醫院」，警方查辦後，依公共危險罪嫌移送檢方偵處，王被起訴。

法院審理認為，王2008年、2016年2度酒駕被查獲，一次被判罰8萬9000元，一次被判刑3月，仍未記取教訓，不知悔改，每次的酒駕體內酒精濃度還一次比一次高。

判決指出，王酒駕後自撞分隔島，因車速、力道過大致車身飛起，造成路樹倒塌，更波及在旁停靠的公車，造成交通癱瘓，審酌案情從重量處他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，併科罰金20萬元。