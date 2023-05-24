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資深媒體人違約整地蓋停車場 判賠水利署千萬清運費
桃園一名有媒體背景的劉姓七旬老翁，2020年向桃園農田水利會承租土地經營停車場，因使用面積超出承租範圍被終止契約，2021年水利會改制水利署後，為想繼續租地行賄政府官員，結果不但行賄失敗緩起訴，還被水利署求償整地費用5693萬餘元；桃園地院審理時，劉強調自己是合法使用，但說法未被採信，最後被判賠1180萬餘元。全案可上訴。
據調查，劉翁2020年間向桃園農田水利會（現為農田水利署桃園管理處）承租位於中路重劃區土地，預計開設停車場，但他想把停車場擴大到未承租的範圍，有違法整地，所以前年3月被終止契約。事後，他不死心，企圖行賄官員達到目的，將3萬元現金塞進茶葉罐行賄，怎料官員從頭到尾未察覺，直接將茶葉罐放置在茶水間，工友整理茶水間才發現罐子有錢。
劉翁行賄官員犯行前年4月因認罪又無前科獲緩起訴，民事部分則因違法整地、回填土方被水利署求償。法院審理時，劉承認回填5千立方公尺土石，仍但強調自己是依契約合法使用周邊土地，並指回填土石有利水利署日後管理及出租，認為水利署濫用權力，違反誠信原則。
法院調查，劉男與水利署的合約載明劉男僅承租一筆土地，劉男雖要負責周邊土地的維護管理，但負責項目僅止於避免雜草叢生或被傾倒垃圾，劉男使用土地仍不得超出承租範圍，如果有增用情形，水利會有權終止租約。
法院認為，合約既然明定劉男僅能使用承租土地做停車場，周邊土地僅能作外觀維護，劉男自不能對周邊土地進行整地、回填土石等動作，其行為明顯違約，水利署終止契約與求償依法有據。不過，由於劉男僅承認回填5千立方公尺土石，水利署又未能提出劉男回填土石達2.9萬立方公尺的有力證據，因此清運費應以5千立方公尺計算，金額應以1180萬為準。
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