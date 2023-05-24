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男子遭攔查竟當街腹瀉 北市警強忍異味執行酒測

中央社／ 台北24日電

北市1名55歲男子日前酒後騎車返家途中遇警攔查，他坦承喝2瓶啤酒和百靈油顧胃，語畢當街腹瀉。警方強忍異味實施酒測，依酒駕現行犯將男子逮捕，另將依廢清法函請裁處。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，轄下東社派出所員警近日執行巡邏勤務，於長安東路2段一帶發現有名騎乘共享機車的男騎士形跡可疑，車行不穩且頓挫，立即上前攔查。

警方調查，這名55歲男騎士和友人在長安東路2段1間熱炒店飲酒聚餐，隨後前往友人住家短暫休息3小時後，便租借共享機車要返家。

男騎士向警方坦言，飲用2瓶玻璃瓶裝啤酒，騎車前還喝百靈油「顧胃」，不料語畢他便腸胃極度不適，直接走向路旁人行道上水溝網蓋上拉肚子，員警當場傻眼。

警方事後強忍氣味對男騎士進行酒測，結果酒測值超標，當場依刑法公共危險罪現行犯將他上銬逮捕，另就違反廢棄物清理法部分函請台北市環保局裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市 酒測 人行道

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