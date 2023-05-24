快訊

股東誇張人龍攻占西門町！中鋼發紀念品「傘Q」 她排了1.5小時

優惠懶人包！TTE台北線上旅展 5星飯店自助餐券免千元、住宿券買1送1

台大生政見涉歧視引眾怒 哲學作家：不該為歧視者犧牲他人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

故宮晶華領班量額溫誤噴酒精 3歲男童眼睛受傷應賠償8萬餘元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

故宮晶華餐廳羅姓女領班，前年量額溫時誤觸酒精瓶，將酒精噴到3歲男童臉部，導致左眼受傷，男童父母提告求償。士林地方法院認為，故宮晶華加上0.5倍的懲罰性賠償金，應與羅女連帶賠償8萬餘元。

判決指出，羅女前年1月22日晚上7時許，替餐廳顧客量額溫，竟拿酒精瓶噴3歲男童兒童，導致左眼角膜上皮破損等傷害，男童父母請求賠償醫療費、慰撫金20萬餘元，故宮晶華只讓羅女1人同時執行額溫槍量體溫、噴酒精消毒工作，有重大過失，請求賠償3倍懲罰性賠償金62萬餘元。

羅女、故宮晶華主張，羅女替男童量額溫時，過失誤觸酒精罐，當下立即用生理食鹽水協助清洗，經理也陪同男童、父母至急診，協助處理後續事宜，故宮晶華提供完整員工教育訓練，羅女工作15年晉升為領班，工作專業訓練已真摯完備，此案為偶發事件，撫慰金過高。

法院認為，刑事部分，羅女遭依過失傷害罪判處拘役20日確定，案發時因新冠肺炎疫情，故宮晶華依規定須為用餐者量額溫、噴酒精水消毒，且酒精確實為具危險性物品，應遠離臉部噴灑，羅女在量額溫時誤觸酒精瓶，而噴到男童臉部，故宮晶華未確保服務程序符合當時專業水準可合理期待的安全性，但尚不至於構成重大過失。

法院審酌，男童為稚齡幼童，無法表達痛苦，得請求羅女、故宮晶華連帶給付5萬4140元賠償金；另全案為過失所致損害，得請求損害額1倍以下懲罰性賠償金，故宮晶華過失程度非高，應賠償0.5倍的懲罰性賠償金2萬7070元。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

故宮 酒精

延伸閱讀

迎疫後開吃了！台中2夯店開幕澎湃上菜迎客

離婚後又遭小男友家嫌棄 陳妍希吐婚姻觀：好好愛自己

大一新生免陷租房戰爭 父母霸氣豪買1間！過來人曝「超讚」理由

公婆「買房給小姑」卻要丈夫幫忙出錢付房貸？ 律師：法律來說首要先扶養子女

相關新聞

故宮晶華領班量額溫誤噴酒精 3歲男童眼睛受傷應賠償8萬餘元

故宮晶華餐廳羅姓女領班，前年量額溫時誤觸酒精瓶，將酒精噴到3歲男童臉部，導致左眼受傷，男童父母提告求償。士林地方法院認為...

等1張「跟騷保護令」需44天 被害人受折磨…《跟蹤騷擾防制法》周年4面向待改進

2017年男大生追求不成砍殺學妹，2020年馬來西亞籍學生遭跟蹤擄殺，多起重大刑案促成的《跟蹤騷擾防制法》，上路將滿1年，還有哪些漏洞待補？

胖妞假應徵真偷錢身材露餡 店家PO文熱議警3小時抓人

桃園市桃園區一家檳榔攤正在徵聘店員工作，49歲郭姓女子昨天下午前往應徵時，趁店家人員暫時上廁所空檔，伸手搜刮店內財物，偷...

資深媒體人違約整地蓋停車場 判賠水利署千萬清運費

桃園一名有媒體背景的劉姓七旬老翁，2020年向桃園農田水利會承租土地經營停車場，因使用面積超出承租範圍被終止契約，202...

禁售日本核災食品判敗訴 中市府：法院見解恐有疑義

台中市議會2020年5月通過修正「台中市食品安全衛生管理自治條例」，禁止在台中販售日本核災五縣的食品，被行政院宣告無效，...

律師當遺產管理人 侵吞2老653萬遺產被判刑

林姓、陳姓兩名老人家過世後，分別留下遺產沒人繼承，法院指定高雄有20年執業經驗的游姓律師擔任遺產管理人，游女卻趁機將兩人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦