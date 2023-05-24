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故宮晶華領班量額溫誤噴酒精 3歲男童眼睛受傷應賠償8萬餘元
故宮晶華餐廳羅姓女領班，前年量額溫時誤觸酒精瓶，將酒精噴到3歲男童臉部，導致左眼受傷，男童父母提告求償。士林地方法院認為，故宮晶華加上0.5倍的懲罰性賠償金，應與羅女連帶賠償8萬餘元。
判決指出，羅女前年1月22日晚上7時許，替餐廳顧客量額溫，竟拿酒精瓶噴3歲男童兒童，導致左眼角膜上皮破損等傷害，男童父母請求賠償醫療費、慰撫金20萬餘元，故宮晶華只讓羅女1人同時執行額溫槍量體溫、噴酒精消毒工作，有重大過失，請求賠償3倍懲罰性賠償金62萬餘元。
羅女、故宮晶華主張，羅女替男童量額溫時，過失誤觸酒精罐，當下立即用生理食鹽水協助清洗，經理也陪同男童、父母至急診，協助處理後續事宜，故宮晶華提供完整員工教育訓練，羅女工作15年晉升為領班，工作專業訓練已真摯完備，此案為偶發事件，撫慰金過高。
法院認為，刑事部分，羅女遭依過失傷害罪判處拘役20日確定，案發時因新冠肺炎疫情，故宮晶華依規定須為用餐者量額溫、噴酒精水消毒，且酒精確實為具危險性物品，應遠離臉部噴灑，羅女在量額溫時誤觸酒精瓶，而噴到男童臉部，故宮晶華未確保服務程序符合當時專業水準可合理期待的安全性，但尚不至於構成重大過失。
法院審酌，男童為稚齡幼童，無法表達痛苦，得請求羅女、故宮晶華連帶給付5萬4140元賠償金；另全案為過失所致損害，得請求損害額1倍以下懲罰性賠償金，故宮晶華過失程度非高，應賠償0.5倍的懲罰性賠償金2萬7070元。可上訴。
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