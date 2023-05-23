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張惠妹小巨蛋開唱遭控擾鄰 他恐嚇陳情人「妳家一定死人」慘了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為張惠妹演唱會。圖／聲動娛樂提供
圖為張惠妹演唱會。圖／聲動娛樂提供

林姓男子不滿丁姓女子向台北市政府陳情藝人張惠妹在「小巨蛋」辦演唱會擾鄰，寄送電子郵件給丁女稱「你家今年一定會有死人」，丁女提告，台北地院審理，依恐嚇危害安全罪判林拘役55日，得易科罰金5萬5000元。可上訴。

判決書說，林2022年4月9日18時46分以電子信箱寄送郵件給丁女，內容稱「再有空繼續作秀喔！！！」、「二個無恥夫妻，你家今年一定會有死人！」丁女上網收受並查閱電子郵件，向檢警提告。

檢方偵查時，林坦認不諱，檢察官依據電子郵件影本、通聯查詢資料、信件原始碼等證據，對林聲請簡易判決處刑。

法官認為，林與丁女素昧平生，林也不是「小巨蛋」附近居民或關係人，僅因偶然在新聞上見聞丁女就張惠妹舉辦演唱會滋擾周邊住戶提出陳情，即寄送含有恐嚇危害丁女與丁女家人的電子郵件。

判決書說，林恐嚇危害他人安全的行為不可取，審酌犯罪動機、目的，都不值得為有利認定，考量林偵查中坦承犯行、現職是飯店櫃檯人員等，判林拘役55日。

恐嚇 提告 演唱會 小巨蛋 張惠妹

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