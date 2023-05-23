洩漏基金投資標的同步買股 元大證券前基金經理人遭訴

元大證券投信前資深經理吳積霖，涉嫌利用職務上負責操作元大多多基金，提前得知基金投資標的，與女子葉鋆宣合謀，透過自身擔任負責人的薛丁格的貓科技網路公司，與多多基金同時買進相同股票，不法獲利55萬餘元。台北地檢署今依涉違反證券投資信託及顧問法特別背信罪起訴吳、葉兩人，由於兩人已自白犯罪並繳回犯罪所得，檢察官也建請法院酌予緩刑。

全案係為日前金管會檢查局到元大證券進行一般業務檢查時查獲，事後證期局認定，吳男行為已違反投信人員管理規則，裁罰元大投信60萬元並糾正，及停止吳男業務執行1年，將全案移送檢調偵辦，事後吳男離職。

起訴書指出，吳男身為資深經理，明知不得洩漏因職務所得消息、為自己或他人的利益進行有價證券及相關商品的買賣，仍與葉女合作。吳積霖先以元大證券個股分析報告選擇投資標的，再以薛丁格的貓科技網路有限公司名義下單買股，待股價上漲之際隨即賣出。