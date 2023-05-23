高雄男酒駕註銷駕照罰不怕 酩酊大醉騎車再遇警

高雄許姓男子騎機車違規，遇見警方攔查，員警發現他滿身酒氣，測出呼氣酒測值達每公升0.84毫克，追查出他5年前就因酒駕，駕照遭註銷，依公共危險罪嫌移送法辦，並開無照駕駛等罰單。

據了解，5月20日晚間10時40分許，許姓男子（55歲）騎車經過高雄市新興區六合一路與開封路口，違規紅燈右轉，員警才上前攔查他。

員警發現許男無駕照，身上散發酒氣。他稱，當晚8時許在朋友家中聚餐，喝啤酒和米酒，離開後，心想距離家不遠才酒駕騎。

高雄市警新興分局員警立即逮捕他，依公共危險罪嫌移送法辦，並對他開出可罰6000元至1萬2000元無照駕駛、可罰600元至1800元紅燈右轉罰單。

警方提醒，酒駕累犯者得由公路主管機關公布其姓名、照片，呼籲民眾勿心存僥倖或貪圖一時方便而酒後駕車，以免得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康