帶1400萬現金來台被沒入 日籍男喊「有口頭申報」打官司討不回

一名日本籍男子3年前入境台灣，在台北松山機場通關，因未主動申報攜帶5341萬日元巨額現金，被財政部關務署台北關依法沒入；他不服興訟，台北高等行政法院審理認為，台北關依法沒入無誤，判日籍男子敗訴。可上訴。

判決書指出，本案日籍男子並未主動填單申報，而是由值勤關員透過X光機查驗，才發現影像有異，進而察覺日籍男子未依規定申報之事，事證難以對日籍男子為有利的認定，台北關就他攜帶超額現鈔處分沒入合法。

日籍男子2020年12月25日從日本搭機到松山機場，入境時被執檢關員查獲攜帶5445萬日元，關員發還他免申報的104萬日元，未申報、折合約1400萬元台幣的5341萬日元則依洗錢防制法規定沒入。

日籍男子主張，他帶日幣入境是為了在台灣置產，有口頭向海關人員申報，符合主動申報慣例，不過，當年機場因為疫情因素，通關程序相當繁複，他又語言不通，一時間無從分辨在何處可辦手續，並沒有隱匿申報的故意，關員不應沒入這筆現金。