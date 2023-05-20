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接受業者性招待3次 台中市建設局前助理判刑定讞

中央社／ 台北20日電

台中市建設局第二工務大隊江姓前助理，涉嫌於辦理標案時3次接受業者性招待並於驗收時洩密。一審、二審均依貪污治罪條例判處5年8月有期徒刑。最高法院日前駁回上訴定讞。

一審台中地方法院判決指出，江姓男子於民國102年起擔任台中市建設局第二工務大隊業務助理，並於105年「105年度潭子、大雅、神岡等區公共設施改善及緊急搶修工程標案」負責採購、訂約、督導、驗收等工程業務。

檢調查出，江男涉嫌於驗收前夕洩密資料給瀝青、土木業者，讓業者驗收過關，並3度接受業者性招待，不法利益為新台幣9000元；案經台中地檢署偵查終結，依貪污治罪條例的違背職務收受不正利益罪提起公訴。

一審指出，江男身為公務人員，不知廉潔自持，不但矢口否認犯行，迷失聲色場所接續接受業者性招待，卻認為是正常交友行為，審酌江男收受不法利益金額於5萬元以下，得減輕其刑，判處5年8月徒刑，褫奪公權2年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。二審認為，原審未詳查江男與業者期約不法利益的行徑，因此撤銷原判，但江男不知廉潔，接受業者性招待，審酌工程未造成災害，不法利益非鉅，仍判刑江男5年8月，褫奪公權2年。

案經江男上訴三審，最高法院認為，二審調查完備，認事用法於法有據，江男上訴僅爭辯原審證據力、適法性等枝微末節問題，因此駁回上訴，全案定讞。

台中市 貪污 台幣

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