清潔工偷老闆的「黑水鬼」 警一查7案通緝犯身分意外曝光

清潔工曾姓男子趁老闆脫下「黑水鬼」勞力士手表，涉嫌偷走手表變賣，直到老闆無意間發覺他手機內有提及黑水鬼的訊息，才報警查辦他。警方一查，他還因涉案，正由7處地檢署發布通緝。

據了解，38歲曾姓男子涉7件詐欺案，自去年9月27日起，先後由新竹、台北、桃園、士林、南投、高雄、橋頭等7處地檢署發布通緝。

4月下旬，曾姓男子與清潔公司陳姓老闆等人，一起到高雄市美術館特區，幫客戶家清理房子，老闆為了方便工作，把勞力士手表取下，完工離去後，以為手表忘在客戶家，但再回客戶家已不見手表。直到昨天，老闆驚覺手表應該不在客戶家，而是被員工拿走。