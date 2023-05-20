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清潔工偷老闆的「黑水鬼」 警一查7案通緝犯身分意外曝光
清潔工曾姓男子趁老闆脫下「黑水鬼」勞力士手表，涉嫌偷走手表變賣，直到老闆無意間發覺他手機內有提及黑水鬼的訊息，才報警查辦他。警方一查，他還因涉案，正由7處地檢署發布通緝。
據了解，38歲曾姓男子涉7件詐欺案，自去年9月27日起，先後由新竹、台北、桃園、士林、南投、高雄、橋頭等7處地檢署發布通緝。
4月下旬，曾姓男子與清潔公司陳姓老闆等人，一起到高雄市美術館特區，幫客戶家清理房子，老闆為了方便工作，把勞力士手表取下，完工離去後，以為手表忘在客戶家，但再回客戶家已不見手表。直到昨天，老闆驚覺手表應該不在客戶家，而是被員工拿走。
昨天上午，陳姓老闆與曾姓男子等員工一如往常外出工作，老闆向曾姓男子借公司提供的手機要打電話，驚見訊息竟有曾與當鋪的對話，還提及典當手表的事。老闆發訊試探當舖業者，詢問勞力士手表，業者秒回「上次的黑水鬼嗎？」才直覺曾偷表變賣，馬上報警查辦曾。曾才坦承，5月初把手表典當20萬元，錢已經花光。
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