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余正煌控林智堅侵權 下月調解

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

新竹市前市長林智堅（圖）論文抄襲風波，調查局調查官余正煌已提刑事自訴指控林違反著作權法，侵權案屬告訴乃論案件，台北地院承審法官許峻彬安排林智堅與余正煌兩方於下月9日下午3時30分在法院調解室試行調解。圖／聯合報系資料照片
新竹市前市長林智堅（圖）論文抄襲風波，調查局調查官余正煌已提刑事自訴指控林違反著作權法，侵權案屬告訴乃論案件，台北地院承審法官許峻彬安排林智堅與余正煌兩方於下月9日下午3時30分在法院調解室試行調解。圖／聯合報系資料照片
新竹市前市長林智堅論文抄襲案，調查局調查官余正煌提刑事自訴指控林違反著作權法；侵權案是告訴乃論案件，台北地院日前安排林、余兩方於下個月在法院調解室試行調解，余正煌的律師昨天表示，余沒有排斥調解。

余正煌律師吳俊達說，林智堅已表示撤回就台大學倫會判定其抄襲的訴願案，余正煌不排斥以調解方式處理爭端，調解內容會再與余討論，調解時余是否現身，須視余當天有無勤務而定。

吳俊達說，余正煌自訴林智堅抄襲、侵權後，從來未提過要求林負責侵權損害賠償的問題，不過，調解細節會在調解協商時處理、討論。

論文抄襲案本由法官張德寬審理，張上月十八日退休，電腦分案將自訴案分由法官許峻彬接手。許閱卷認為，侵權案有和解機會，徵詢兩造意見排訂調解程序庭，六月九日在法院調解室協商。

林智堅去年辭新竹市長參選桃園市長，競選期間被踢爆中華大學、台灣大學論文皆為抄襲；林的台大論文被指抄襲余正煌作品，余認為林學術詐騙，沒有對抄襲事件說道歉，向台北地院自訴林違反著作權法。

台北地院二○二三年一月十一日開庭首傳林智堅，林出庭辯說，他沒有抄襲余正煌論文的動機，沒有認罪與不認罪問題；林說，台大國發所論文是以自己二○一四年時參選新竹市長為背景而寫作，指導教授是陳明通。

開庭時吳俊達說，台大學倫會認定林智堅論文抄襲，林的論文有「卅三個段落」與余類似，連錯處都一樣。

論文抄襲 余正煌 林智堅

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