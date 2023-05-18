宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪遭羈押

宜蘭三星鄉長李志鏞涉嫌圖利特定廠商與收受回扣，昨天下午地院裁定羈押禁見。本報資料照 宜蘭三星鄉長李志鏞等人涉嫌民國108年間辦活動圖利特定廠商、收受賄賂40萬元，檢方昨天依貪汙治罪條例漏夜偵訊後，向法院聲請羈押，法院認為李犯罪嫌疑重大，且有勾串證之虞，裁定羈押禁見。縣府民政處表示，將依地方制度法停止李職務，並派員代理鄉長職務。

檢方指出，李志鏞民國108年透過「三星鄉花海周邊意象及布置工作」預算65萬元及「109年三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程」預算150萬元2案，內定特定廠商，收受張姓廠商共40萬元賄賂，涉犯公務員違背職務收受賄賂、公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌。

此外鄉公所延伸預算65萬元的花海活動，辦理耶誕樹裝飾工程預算約50萬元，李志鏞將其分包成10萬元以下的數個案子，規避公開招標，也涉對主管或監督事務直接圖利罪嫌。除李志鏞，農業課長蕭振岳涉圖利、張姓廠商涉犯交付賄賂等罪嫌。

檢廉前天上午6時許持拘票，將李志鏞等人從家中帶到鄉公所，收集資料後再帶至調查站詢問，共傳喚19人，6人列為被告，其餘13人為證人。晚上11時許，李志鏞被帶到地檢署複訊，翌日凌晨檢方聲押李志鏞、蕭振岳、張姓廠商3人，另外3名被告分別以5萬到10萬元交保。

地院認為，蕭振岳、張姓廠商犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別以15萬元、20萬元交保；李志鏞犯嫌重大，且有相當理由足認有勾串共犯與證人之虞，予以羈押並禁止接見通信。