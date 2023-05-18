聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪遭羈押
宜蘭三星鄉長李志鏞等人涉嫌民國108年間辦活動圖利特定廠商、收受賄賂40萬元，檢方昨天依貪汙治罪條例漏夜偵訊後，向法院聲請羈押，法院認為李犯罪嫌疑重大，且有勾串證之虞，裁定羈押禁見。縣府民政處表示，將依地方制度法停止李職務，並派員代理鄉長職務。
檢方指出，李志鏞民國108年透過「三星鄉花海周邊意象及布置工作」預算65萬元及「109年三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程」預算150萬元2案，內定特定廠商，收受張姓廠商共40萬元賄賂，涉犯公務員違背職務收受賄賂、公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌。
此外鄉公所延伸預算65萬元的花海活動，辦理耶誕樹裝飾工程預算約50萬元，李志鏞將其分包成10萬元以下的數個案子，規避公開招標，也涉對主管或監督事務直接圖利罪嫌。除李志鏞，農業課長蕭振岳涉圖利、張姓廠商涉犯交付賄賂等罪嫌。
檢廉前天上午6時許持拘票，將李志鏞等人從家中帶到鄉公所，收集資料後再帶至調查站詢問，共傳喚19人，6人列為被告，其餘13人為證人。晚上11時許，李志鏞被帶到地檢署複訊，翌日凌晨檢方聲押李志鏞、蕭振岳、張姓廠商3人，另外3名被告分別以5萬到10萬元交保。
地院認為，蕭振岳、張姓廠商犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別以15萬元、20萬元交保；李志鏞犯嫌重大，且有相當理由足認有勾串共犯與證人之虞，予以羈押並禁止接見通信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言