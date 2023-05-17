宜蘭三星標案疑涉貪 鄉長遭檢廉調查

三星鄉長李志鏞疑圖利廠商，昨遭檢廉帶走偵訊。本報資料照片 宜蘭縣三星鄉公所108、109年間有多起標案，疑似洩漏標案內容給特定廠商及收受回扣等，檢廉昨依涉貪汙治罪條例罪嫌發動搜索，並訊問鄉長李志鏞等人。鄉代會主席陳世玉表示，原本與李志鏞約好討論事情，上午10時接到電話才知道鄉長等人被帶走，不過代表會還是繼續舉行，希望檢廉等調查單位能明察秋毫，還鄉長清白。

廉政署人員昨帶走李志鏞、農業課長蕭振岳及農業課前承辦員陳建宏等人到宜蘭市調查站詢問，並搜索鄉公所，觀光所前所長曾智卿與前承辦人員雷慧玲等人以證人身分到案說明後請回。

據了解，農業課的部分，檢廉調查對象是針對108年8月舉辦的米香節活動，該活動經費約200多萬元，鄉公所以10萬元以下小額採購的方式，分成表演活動、小農市集及搭帳等項目，分別給不同業者去承作。

至於觀光所的部分，是108年底招標出去的安農溪落羽松點燈及年節布置活動，經費約150萬元，疑似鄉公所指定特定廠商承作。鄉公所表示，此案採取公開招標，由於乏人問津，後來去拜託廠商來投標，最後只有一家廠商投標且得標。

鄉長及部分公所人員被帶走，未出席代表會，引起議論，檢廉查扣相關事證中，包括關鍵性的對話截圖。