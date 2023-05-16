宜蘭三星鄉長李志鏞疑圖利廠商 遭檢調偵訊

宜蘭縣三星鄉公所108年8月舉辦米香節，同年年底舉辦安農溪落羽松點燈及年節布置活動，傳出交由特定廠商承攬施作，疑似圖利廠商。今天檢廉發動搜索，帶走鄉長李志鏞與農業課長蕭振岳、前觀光所長曾智卿等人詢問，下午前觀光所人員被請回，其餘人部分留在調查站繼續詢問，部分移送地檢署複訊。

檢廉追查發現三星鄉公所2019、2020年間有多起標案疑似洩漏標案內容給特定廠商及收受回扣等，涉貪污治罪條例罪嫌。宜蘭地檢署發出搜索票，今天上午6點多廉政署人員前往鄉長李志鏞、農業課長蕭振岳及農業課前承辦員陳建宏的家中，把人帶到鄉公所，接著在鄉公所展開搜索，9點多把人跟資料全部並帶走，到宜蘭市調查站詢問，再到地檢署複訊。據了解，李志鏞目前仍在調查站，後續應會帶到地檢。

此外，前觀光所所長曾智卿與前承辦人員雷慧玲於上午9點半接獲調查站人員持通知單，請兩位以證人的身份到案說明，詢問完後已被請回。

由於鄉長及部分公所人員被帶走，未出席代表會，引起一陣議論，檢廉已查扣相關事證中，包括一些關鍵性的對話截圖。鄉代會主席陳世玉表示，原本與李志鏞約好討論事情，上午10時接到電話才知道鄉長等人被帶走，不過代表會還是繼續舉行，她希望檢廉等調查單位能明察秋毫，還鄉長清白。

據了解，農業課的部分，檢廉調查對象是針對108年8月舉辦的米香節活動，該活動經費約200多萬元，鄉公所以10萬元以下小額採購的方式，分成表演活動、小農市集及搭帳等項目，分別給不同業者去承作。