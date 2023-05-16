快訊

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南直播主涉桃色糾紛遭綁勒贖 蔡秉逸一審判5年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

唐姓直播主前年1月間涉桃色糾紛，遭綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸等人半路攔截座車，將人載到安南區堂口凌虐且拍裸照，逼簽300萬本票，最後付出60萬才獲釋，蔡秉逸等人均否認擄人勒贖，台南地院今天下午宣判，蔡秉逸犯共同擄人勒贖判5年。人在台南監獄的蔡秉逸視訊聽判。

台南地院宣判，除蔡秉逸判5年外，林、劉、潘犯共同擄人勒贖分判4年6月、4年2月，陳等人則犯私刑拘禁等罪10月至3月不等，余、蘇及徐無罪。

檢方認蔡秉逸等人涉擄人勒贖、妨害行動自由、強制、恐嚇、恐嚇取財及傷害等罪嫌起訴，蔡之外，林、劉、陳、陳、蘇、徐、余、潘及林姓男子被列被告。蔡承認涉妨害行動自由、傷害、恐嚇及強制等罪嫌，否認擄人勒贖。陳、余及蘇等人主張無罪，其他人均否認擄人勒贖，僅認妨害自由或傷害等輕罪。

面對陳等人在庭上翻供，否認貼膠布等行為，「自己講過什麼，都不記得？」檢方質疑，陳等人作證時均具結，在法庭上攻防可以理解，惟對自己作證過的事，如今大逆轉，改口撇清，有作偽 證之虞，後續也將予以追究。

據調查，唐男因與蔡的手下林男女友發生性關係，去年1月間蔡涉教唆手下林男等11人討公道，約出唐談判後帶走，遭施暴凌虐，甚至還持槍恐嚇，並拍裸照，唐被迫簽下300萬本票和付了60萬元現金才獲釋。

檢方指出，蔡等人分工擄人勒贖，在安平超商將唐強押上車，帶到建一分期公司後，再到第二現場鐵皮屋內持電擊棒等施暴，一行人避重就輕，惟事證明確，請法官依法判決。

唐姓直播主前年1月間涉桃色糾紛，遭綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸等人半路攔截座車，將人載到安南區堂口凌虐且拍裸照，逼簽300萬本票，最後付出60萬才獲釋，台南地院下午宣判。圖／本報資料照
唐姓直播主前年1月間涉桃色糾紛，遭綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸等人半路攔截座車，將人載到安南區堂口凌虐且拍裸照，逼簽300萬本票，最後付出60萬才獲釋，台南地院下午宣判。圖／本報資料照

恐嚇 台南 裸照

延伸閱讀

三重警夜值太無聊…偷用小隊長帳號 查一堆名人個資被起訴

男子撒108萬追求直播主不成 提告詐欺遭駁回

驚動新竹警出動護駕 企鵝妹環島走到新竹頻遇怪男

無照保母凌虐女嬰腦傷雙眼失明 她事後崩潰發現...丈夫偷吃嘿咻小三

相關新聞

個資疑外洩 誠品：已報案、配合調查

誠品生活疑似個資外洩，今也組成行政調查小組，實地到誠品生活行政調查，誠品也發出聲明表示，已就受侵害情況進行報案，並全力配...

黃睿靚洗錢獲緩刑須繳百萬 北檢已給公庫帳號

纏訟多年的國務機要費等案，最高法院依洗錢罪判前總統陳水扁的媳婦黃睿靚10月徒刑，緩刑4年，須向公庫支付新台幣100萬元。...

國民法官案累計25件 台中地院7件為最高

司法院今天表示，目前共有25件國民法官案件，分布12所法院，其中台中地院7件為最高；此外，單一案件最多被告人數為6人，為...

台南直播主涉桃色糾紛遭綁勒贖 蔡秉逸一審判5年

唐姓直播主前年1月間涉桃色糾紛，遭綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸等人半路攔截座車，將人載到安南區堂口凌虐且拍裸照，逼簽300萬...

八仙塵爆團訟案消基會周四將上訴 第二波337人傷勢鑑定均完成

2015年八仙塵爆釀重大死傷，消費者文教基金會協助受害者提起二波團體訴訟，第一波98人團訟，法院判呂忠吉、玩色、瑞博公司...

警專畢後分發同一單位 他不滿同學擺爛 派出所內動粗被起訴

北市中山分局長春路派出所黃姓及李姓員警是警專同學，兩人原本感情甚佳，黃員見李員工作態度擺爛、消極又屢勸不聽，竟氣到直接派...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦