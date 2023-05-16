台南直播主涉桃色糾紛遭綁勒贖 蔡秉逸一審判5年

唐姓直播主前年1月間涉桃色糾紛，遭綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸等人半路攔截座車，將人載到安南區堂口凌虐且拍裸照，逼簽300萬本票，最後付出60萬才獲釋，蔡秉逸等人均否認擄人勒贖，台南地院今天下午宣判，蔡秉逸犯共同擄人勒贖判5年。人在台南監獄的蔡秉逸視訊聽判。

台南地院宣判，除蔡秉逸判5年外，林、劉、潘犯共同擄人勒贖分判4年6月、4年2月，陳等人則犯私刑拘禁等罪10月至3月不等，余、蘇及徐無罪。

檢方認蔡秉逸等人涉擄人勒贖、妨害行動自由、強制、恐嚇、恐嚇取財及傷害等罪嫌起訴，蔡之外，林、劉、陳、陳、蘇、徐、余、潘及林姓男子被列被告。蔡承認涉妨害行動自由、傷害、恐嚇及強制等罪嫌，否認擄人勒贖。陳、余及蘇等人主張無罪，其他人均否認擄人勒贖，僅認妨害自由或傷害等輕罪。

面對陳等人在庭上翻供，否認貼膠布等行為，「自己講過什麼，都不記得？」檢方質疑，陳等人作證時均具結，在法庭上攻防可以理解，惟對自己作證過的事，如今大逆轉，改口撇清，有作偽 證之虞，後續也將予以追究。

據調查，唐男因與蔡的手下林男女友發生性關係，去年1月間蔡涉教唆手下林男等11人討公道，約出唐談判後帶走，遭施暴凌虐，甚至還持槍恐嚇，並拍裸照，唐被迫簽下300萬本票和付了60萬元現金才獲釋。