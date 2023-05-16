八仙塵爆團訟案消基會周四將上訴 第二波337人傷勢鑑定均完成

2015年八仙塵爆釀重大死傷，消費者文教基金會協助受害者提起二波團體訴訟，第一波98人團訟，法院判呂忠吉、玩色、瑞博公司賠償4億餘元，八仙樂園等人免賠，消基會預計本周四上訴。今第二波337人團訟開庭，受害者傷勢榮總已鑑定完成，其中51人報告尚未出爐，消基會指出，準備程序已至最後階段。

吳榮達律師指出，第二波團訟準備程序進入最後階段，目前337位受害者傷勢鑑定均完成，但其中51位的鑑定報告尚未拿到，待鑑定報告到手後，將視鑑定報告內容，修正求償金額，預計團訟求償金額落在40億至50億元之間。

吳榮達稍早表示，八仙塵爆2周年前夕，消基會8、9名律師協助提起第二波團訟，初估求償金額是72億餘元，但依鑑定報告出爐，持續修改求償金額，團訟迄今近6年，約每1個半月至2個月，法院開庭行準備程序；下次開庭月訂於2個月後。

2015年八仙塵爆釀15死484傷，消基會在八仙塵爆屆臨1周年、2周年，協助受害者和家屬，分別提出2件團體訴訟。第一波98人團訟，士林地方法院今年4月19日，判決主辦人呂忠吉、玩色及瑞博公司應賠償4億588萬餘元，八仙樂園等9名被告免賠。

消基會主張，當年6月17日，呂忠吉經瑞博公司向八仙公司簽約租下「歡樂海岸、快樂大堡礁」深凹形泳池作為彩色派對場地，僅能容納6百人卻賣4千張門票，泳池壅塞加劇逃生困難，時任八仙董事長陳柏廷等9名被告應連帶負責。

法院認為，八仙非活動共同企業舉辦者，「出租場地」不代表有監控危險義務，出租行為無論是否違反法令規定，與事故無因果關係，陳柏廷等9人免賠。