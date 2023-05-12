配合款工程涉收回扣 桃市議員劉勝全被起訴

民進黨桃園市議員劉勝全涉嫌利用國小設備汰舊換新機會，運用議員配合款發包改善工程，從中收取業者回扣；桃園地檢署昨天偵結，依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪起訴劉勝全，並認為他犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

劉勝全回應，全案進入司法階段，為積極釐清事實與維護他的法律權益，已委請律師處理，感謝關心，會持續秉持擔任公職以來服務鄉親的熱誠與付出，也盼外界毋須多做揣測，他將配合司法程序，一切由司法秉公調查、審理。

檢方調查，劉勝全前年4月與借牌標政府工程的李姓掮客接頭，運用議員配合款協助蘆竹某國小禮堂更換空調可得工程款15%利潤，從中獲取現金75萬元回扣。劉勝全還涉及跟李姓掮客合作，再利用學校更換視聽設備2次標案各收回扣29萬2500元和37萬5000元。

偵訊時，劉勝全坦承拿過75萬元，但款項來源及用意交代不清，對於視聽設備更換的回扣款項則矢口否認。

檢方認為，劉勝全是政治人物，卻開啟校園採購、公共工程界「行賄才有生意」惡劣風氣，短則有危害校園採購個案品質，長遠來看，恐使政府採購法機制失靈。劉雖然承認部分犯行，但恐怕是避免被羈押和保住議員資格的作法，難認真的有悔意，建請法院從重量刑。

全案有一名賴姓校長因為隱瞞李姓掮客借牌標工程，並在標案中收取24萬餘元回扣，因此也被貪汙治罪條例圖利和收受賄賂罪起訴。李姓掮客和借牌投標的業者因坦承全部事實獲緩起訴。