內湖虐嬰案 業者罰102萬、停業1年

北市內湖區某托嬰中心日前爆發虐嬰，社會局昨公布調查結果，該托嬰中心因內部管理不善及延遲繳交監視器，共祭出102萬元罰鍰，並勒令停業1年，社會局將給緩衝期，提供幼童轉換機構，同時在該托嬰中心停業前，每周訪視審查，確保照顧品質。

針對涉案托育人員，除第一波對2名托育人員裁處罰鍰及公布姓名外，本次再針對第3位托育人員裁罰15萬元並依法公布姓名，3名托育人員前已停職接受調查，裁罰後至少5年不得擔任托育人員。

社會局指出，托嬰中心管理不善，造成多位幼童受到拉扯、搖晃及大力抱摔等對待，已違反「兒少法」，社會局9日裁處法定最高罰鍰60萬元，並勒令停辦1年。另外，托嬰中心因限改後仍無法於期限內完整交監視器畫面，影響案件調查，連同5月2日延遲監視器共計罰鍰42萬元。

為考量幼童轉換機構有一定時間，社會局表示，此次將搭配準公共托育補助緩衝期後啟動勒令停業，並加強停業前之托育服務品質管控，社會局將於每周訪視與查核該機構，確保照顧品質。

社會局目前已啟動關懷機制，針對每個家庭指派專人服務，了解轉托期待與需求，並於近日召集家長說明相關托育補助規定、提供鄰近托嬰機構、居家托育人員及幼兒園的資源，供家長參考。

社會局強調，未來將針對訪視輔導及查核等機制全面檢討，更會強化托育人員在職訓練內容，包含加強托育人員情緒壓力認識及諮商資源挹入等策進作為。