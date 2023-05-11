兒子陳致中今天入獄 陳水扁以一張照片表達心情
高雄市前議員陳致中判刑1年定讞，今天下午入監服刑。父親前總統陳水扁心情複雜，相較於之前大動作北上請願，今天僅分享一張陳致中跟妻子吳淑珍擁抱告別的照片，並說「致中跟媽媽辭行，相約明年母親節再見」。
民進黨籍高雄市前議員陳致中4月26日判刑定讞， 二度遭解除市議員職務，今天下午已至高雄地檢署報到，前往高雄燕巢監獄服刑。
陳致中在母親節前夕入獄，遺憾今年母親節無法陪媽媽一起度過，媽媽孱弱的病體讓他最放心不下。入獄前最後發文則是感謝眾多支持者的愛與溫暖，讓他知道前面的路一點都不孤單。
前總統陳水扁保外就醫，因擔心兒子陳致中因洗錢判刑遭褫奪終身參政權，陳行使憲法請願權，5月2日北上凱道赴總統府等地請願，反對選罷法的相關修改內容，外界質疑踩紅線。面對兒子陳致中今天入獄服刑，陳水扁沒有用太多文字描述心情，只分享一張陳致中與母親吳淑珍的擁抱告別照，並說「致中跟媽媽辭行，明年母親節再見」。
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