中天新聞贏了！遭不予換照關台近3年 法院今撤銷處分

中天新聞台3年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會（NCC）決議不予換照，退出有線電視第52台頻道，中天提行政訴訟救濟，請求法院撤銷處分並准予換照，再向NCC求償79億餘元，台北高等行政法院今撤銷處分，應依判決意旨做出適當之處分，可上訴。

中天新聞2020年6月8日申請換發執照，但NCC認為中天持有執照期間出現大量申訴，被處分25件違規案，內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業，且無法避免大股東直接和間接干預新聞；NCC主委陳耀祥當時直言問題是「蔡衍明直接、間接介入新聞台」。

NCC指出，聽證會也證實中天新聞受到不當介入，且2014年換照時已予以警示並附加條款，但中天仍無法有效改善，難以相信中天能改正過往違規情事；7位委員2020年11月18日一致決議不予換照，中天同年12月11日執照到期，隔天退出52台。

陳耀祥當時強調沒有政治力介入，並告知有意購買媒體的財團老闆尊重新聞專業自主，跟新聞保持適當的距離；中天指出，不予換照是台灣解嚴30多年來，新聞自由與言論自由最黑暗的一天。

中天同年聲請假處分請求暫時准許換照、不得許可或同意其他業者申請變更使用52台頻道，但接連被北高行、最高行政法院認為駁回確定。中天提行政訴訟救濟，認為NCC未依正當法律程序，處分違法，請求法院撤銷NCC處分，並作成准予換照處分，要求NCC賠償79億餘元。

中天律師團主張，NCC聽證程序違反正當法律程序，過程中拒絕中天閱覽NCC內部文件，又剝奪中天向鑑定人發問及詢答權利，聽證會前20天通知開會，公司真正只有10天準備，且拒絕中天閱覽鑑定人意見，當事人間武器不對等。