大咖音樂人違規迴轉釀車禍 看一看僅留聯絡方式就走了

曾入圍金曲最佳作詞人獎的知名黃姓音樂製作人，去年2月20日下午在鼓山區違規迴轉和騎士發生車禍，事後卻僅留下電話就先離開，被檢方依肇事逃逸起訴，高雄地院審理後，法官考量黃女雖肇逃，但當時有留下聯絡方式，且雙方已和解，判刑4個月，得易科罰金，緩刑2年。

黃女在唱片圈名氣不小，曾負責電影、音樂製作，與五月天、陳綺貞、梁靜茹、周華健等許多歌手合作，至今發表音樂歌詞作品數百首。

去年2月20日下午1時許，黃女開車行經鼓山區華榮路時，突然從車道迴轉，當時陳姓女騎士騎車經過，因閃避不及機車撞上黃女的汽車左前輪，陳女人車倒地，肩膀、右大腿有鈍挫傷、右大腿等傷勢，幸送醫無生命危險。

車禍發生後，黃女僅下車查看陳女傷勢，卻沒等警方到場，也沒協助陳女送醫，留下聯絡方式給陳女後就開車離開，警方到場時，發現黃女已經離開現場，經調閱監視器畫面，循線通知黃女到案，依肇事逃逸、過失傷害等罪移送法辦。

雖然事後黃女和陳女達成和解，過失傷害部分陳女撤告，檢方不起訴處分，但黃女肇事逃逸部分，仍被檢方依法起訴。高雄地院審理時，黃女坦承事發後她沒留在現場就離開，但並未透露當時為何要逃逸。