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大咖音樂人違規迴轉釀車禍 看一看僅留聯絡方式就走了
曾入圍金曲最佳作詞人獎的知名黃姓音樂製作人，去年2月20日下午在鼓山區違規迴轉和騎士發生車禍，事後卻僅留下電話就先離開，被檢方依肇事逃逸起訴，高雄地院審理後，法官考量黃女雖肇逃，但當時有留下聯絡方式，且雙方已和解，判刑4個月，得易科罰金，緩刑2年。
黃女在唱片圈名氣不小，曾負責電影、音樂製作，與五月天、陳綺貞、梁靜茹、周華健等許多歌手合作，至今發表音樂歌詞作品數百首。
去年2月20日下午1時許，黃女開車行經鼓山區華榮路時，突然從車道迴轉，當時陳姓女騎士騎車經過，因閃避不及機車撞上黃女的汽車左前輪，陳女人車倒地，肩膀、右大腿有鈍挫傷、右大腿等傷勢，幸送醫無生命危險。
車禍發生後，黃女僅下車查看陳女傷勢，卻沒等警方到場，也沒協助陳女送醫，留下聯絡方式給陳女後就開車離開，警方到場時，發現黃女已經離開現場，經調閱監視器畫面，循線通知黃女到案，依肇事逃逸、過失傷害等罪移送法辦。
雖然事後黃女和陳女達成和解，過失傷害部分陳女撤告，檢方不起訴處分，但黃女肇事逃逸部分，仍被檢方依法起訴。高雄地院審理時，黃女坦承事發後她沒留在現場就離開，但並未透露當時為何要逃逸。
法官認為，肇事致人受傷而逃逸罪法定刑為6月至5年以下，刑度不輕，但考量她肇事後有短暫停留查看，並留下聯絡方式給陳女才離開現場，兩人事後也達成和解，黃女也賠償給陳女，因此依刑法規定減刑，判有期徒刑4月，緩刑3年，並參加3場法治教育。
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