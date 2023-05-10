獨／不開巴氏量表竟揍醫師！三總醫師遭譙髒話狂毆 嗆違反醫療法怎樣

又見醫療暴力！三軍總醫院神經科主治醫師顏尚易今於臉書PO出一段影片，畫面中一名身高約180公分的男性病患家屬，因為要求醫師開立巴氏量表未果，怒氣沖沖地拉扯醫師，隨著口角愈加激烈，光是1分多鐘的影片，男子就朝醫師5度揮拳，其中3拳揮空，2拳直接打到醫師的鼻樑，醫師的眼鏡還被擊落掉到地上，旁邊至少有6名醫護試圖阻止，依舊擋不住男子攻擊，場面混亂。

根據影片畫面，高壯男子在三總病房區不斷拉扯醫師，醫師先是說明「你已經違反醫療法了，對我動手動腳」，男子回嗆「違反醫療法又怎樣」，隨著雙方衝突升溫，男子不甩矮小護理師勸架、也不顧旁人安危，直朝醫師揮拳邊嗆「X三小，X你娘」，不斷攻擊醫師，氣得醫師直喊「身為一個醫師，照顧病人還要被打」、「我要提告」！事發後醫師在臉書寫下「我的鼻子就已經很塌了，還被ㄇㄠ 了兩拳，各位工作時要注意安全」。

三軍總醫院神經科部部主任周中興表示，發生此事件後院長及科部皆相當關心，也開會討論。顏醫師本身是醫師也是律師，擁有雙重專業，在神經科相當資深且專業。經了解，該名病患家屬考量經費問題，希望醫師開立巴氏量表，好讓他們進一步申請外籍看護，照顧失能家屬，但經過顏醫師評估，該病患目前條件尚未符合開立標準，未及時符合家屬要求，雙方因此產生口角。

巴氏量表原名為「病症暨失能診斷證明書」，周中興指出，巴氏量表有其疾病項目，各標準、年齡限制也不同，這幾年因為人口結構高齡化，神經科失能病患不是藥物或一般醫療可以支持，連帶使得照護需求提升。巴氏量表申請有不同版本，近年也有做更新，像是失智症現在不用巴氏量表，而是改用臨床失智評估量表（CDR），當複雜度愈高，醫師需要花更多時間與病人解釋。

周中興表示，住院病人病情尚未穩定時，很難確保他嚴重程度，有時需要2至3個月後，再經醫師專業判斷，進而開立相關證明書。他認為，醫療暴力不是特例，希望相關單位包括衛福部長照司等，應充分傳遞長照資源申請資訊，而不是讓一線醫師面對家屬，甚至遭受暴力傾向，這是不合理的，醫院端因應此事，會設計照護說明單張放置病房，盼改善並避免衝突再發生。