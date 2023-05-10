蔡英文論文案燒到他！彭文正告倫敦政經學院「這個人」求償1000萬元

媒體人彭文正長期質疑蔡英文總統博士論文真偽，他指控倫敦政經學院法務經理Kevin Haynes，勾結蔡英文和論文團隊，提供不實消息，害他被檢方起訴妨害名譽罪嫌、通緝，提告向Kevin Haynes求償1000萬元，台北地方法院認為沒有管轄權，應由英國法院審理較妥適，裁定駁回彭的請求，可抗告。

彭文正提民事訴訟請求確認蔡英文英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，更一審敗訴，案件由高院審理中；彭文正因多次質疑蔡英文論文及學位挨告，檢方依妨害名譽罪嫌起訴，法院開庭審理時，彭文正滯美未歸被通緝。

彭文正主張，檢方調查妨害名譽案件、他自訴總統府副秘書長張惇涵時，他聲請向LSE檔案中心函查蔡英文提供的文件，是否與校方保存的檔案相符，Kevin Haynes於2020年7月23日、12月18日告知駐英代表處法務部人員，稱蔡英文的文件與檔案文件相符，並製作比對清單。

彭文正指出，Kevin Haynes偽稱蔡英文的論文指導教授、口試委員及註冊、提交論文、口試通過時程等，認為Kevin Haynes勾結蔡英文及論文團隊，透過駐英代表處提供不實訊息給地檢署和法院，讓檢方以此為重要證據起訴他，更導致承審法官通緝他，造成名譽受損，訴訟權受政治性司法迫害，請求Kevin Haynes賠償1000萬元。

法官認為，Kevin Haynes非我國人民，行為地也不在台灣，且在台灣沒有住居所，難以認定我國法院有管轄權；若在北院進行訴訟，文書往返時間冗長，訴訟文書和流程得仰賴傳譯而不便，又Kevin Haynes如親自到庭，得額外負擔高額費用，影響當事人間公平。

裁定指出，蔡英文學位檔案資料保存在LSE檔案中心，Kevin Haynes製作文書地點也在英國，且資料保存至今40多年，若在北院實質審理，得輾轉委託外國協力調查，是否能約束文件持有人提供，也有疑慮，在我國訴訟對於證據調查、當事人攻擊防禦甚為不便。