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錢櫃釀6死限制出境三年 練台生繳500萬赴美參加小孩畢業典禮

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

錢櫃台北林森店2020年失火釀重大傷亡，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死等罪，案件審理中；練台生去年第三度被延長限制出境到今年8月，他因小孩在美讀書，聲請暫時解禁想參加畢業典禮，台北地院查證屬實，裁定練台生提出500萬元保證金後准予赴美。

練台生聲請說，他遭限制出境、出海近3年，因小孩在國外就學，2023年5月26日要舉行畢業典禮，盼能與家人一同前往參與；練台生認為，他都遵期到庭，請求准許暫時解除限制出境、出海的限制。

法院調查，練台生所稱小孩練瀚中將於2023年5月26日自昆山杜克大學畢業，練台生有提出學生證、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處文件、美國杜克大學電子郵件、昆山杜克大學畢業典禮網路資料，所言屬實。

法院認為，火災發生後，迪廣公司已與多數被害人和解，和解金近1億元，練台生並無規避司法追查、隱匿資產拒絕賠償之意，加上兒女的畢業典禮，對父母而言確實具有特別意義，若無法參加，實屬憾事。

法官認為，練台生於偵、審時都遵從傳喚按時出庭，沒有證據顯示練台生是刻意安排出境或意圖出境不歸，考量遷徒自由的人權及人倫，練台生聲請暫時解除限制出境有理由。

裁定書說，練台生有相當資力，先前曾提出100萬元保證金，要解除限制出境、出海的保證金不宜過低，准練台生另提500萬元保證金後，暫時解除2023年5月18日至5月30日的限制出境、出海處分，5月31日起恢復，他如遵期在5月31日前返國，即發還500萬元，逾期未入境則沒入。

錢櫃台北林森店2020年4月26日發生火災，6人死亡，數十人受傷，檢方偵查起訴練台生、林森店店經理翁珮雯、日班副理張惠純、林森店高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑、迪廣公司8名自然人與法人。

錢櫃台北林森店2020年失火釀重大傷亡，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死等罪，案件審理中；練台生去年第三度被延長限制出境到今年8月，他因小孩在美讀書，聲請暫時解禁想參加畢業典禮，台北地院查證屬實，裁定練台生提出500萬元保證金後准予赴美。圖／練台生。本報資料照片
錢櫃台北林森店2020年失火釀重大傷亡，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死等罪，案件審理中；練台生去年第三度被延長限制出境到今年8月，他因小孩在美讀書，聲請暫時解禁想參加畢業典禮，台北地院查證屬實，裁定練台生提出500萬元保證金後准予赴美。圖／練台生。本報資料照片

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