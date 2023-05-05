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阿扁家又一人獲釋！趙玉柱獲准假釋

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

前總統陳水扁親家趙玉柱捲入台開公司內線交易案，台灣高等法院更五審判他4年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。趙玉柱另犯侵占罪被判刑1年2月，減為7月徒刑，檢察官聲請定應執行刑，高院去年2月裁定他應執行4年3月。矯正署5月3日核准假釋，檢察官依刑法、刑事訴訟法向高院聲請假釋中付保護管束，高院裁定趙假釋中付保護管束。

2005年6、7月間，台開董事會通過165億元聯貸、不良債權融資、不良債權融資等提案，攸關台開能否轉型為專業土地開發公司，或違約交割導致行政院金融重建基金接管，預料台開將可產生約15億元利得，淨值回升至18億元左右。官股股東彰化銀行決議不再持有台開股票，台開董事長蘇德建擔心台開股權變化將不利政府政策推動，聯繫國票證董事蔡清文轉告「駙馬爺」趙建銘共同購買彰銀的股票，放出「我將推動聯貸案，把信託部切割給日盛銀行，處理不良債權，以及彰銀要賣台開1萬3千張（實際為1萬2100張），有一席公股董事」風聲。

當年7月間，蘇德建二度安排三井宴，趙建銘在聚餐後，告知父親趙玉柱這個消息，趙向蔡清文表示要用母親簡水綿的名義買入。寬頻房訊總經理游世一、趙建銘、趙玉柱、蔡清文7月25日共同買入台開公司股票後，再分別賣出，游獲利6647萬餘元，趙玉柱拿到3517萬餘元，蔡清文獲取154萬元，合計1億318萬餘元。

趙建銘4月19日獲矯正署核准假釋，而高院今審核矯正署核准假釋函等文件後，認為檢察官聲請於法有據，裁定趙玉柱假釋中付保護管束。

前總統親家趙玉柱。圖／聯合報系資料照
前總統親家趙玉柱。圖／聯合報系資料照

假釋 趙建銘 檢察官

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