噁！台中五星酒店每桌18999辦婚宴 「波士頓龍蝦卡蟑螂」

台中知名5星酒店被控婚宴中一道芝士波士頓龍蝦有蟑螂，林姓男子以每桌1萬8999元席開17桌，卻接獲40名親友腹瀉、噁心，他對酒店、餐飲公司提返還餐費、精神撫慰金等求償163萬元；法院查，龍蝦有蟑螂有照片佐證，依消保法計1倍懲罰性賠償金，判餐飲公司應給付林男14萬元，可上訴。

林男主張，他和酒店簽約於2020年2月22日辦婚姻，約定每桌1萬8999元，共開席17桌要價35萬5281元，婚宴當天他和朋友在雞尾酒吧台聊天，親眼目睹一旁柱子有小蟑螂爬上爬下，朋友的焗烤龍蝦吃一半甚至驚見起司裡頭有蟑螂，另一人的荷葉粽還有疑似釣魚線。

林說，婚宴後的下午，分坐13桌約40名親友陸續出現頭暈、噁心及腹瀉狀況，讓遠道而來祝賀的親友吃到不潔之物，讓他和家人十分愧疚、汗顏，認為酒店及餐飲公司侵害他名譽、信用及歡喜舉辦婚宴幸福權，要求解除契約求償返還餐費、精神撫慰金及懲罰性賠償金一共163萬562元。

酒店抗辯稱，婚宴是餐飲公司經營和他們無關。餐飲公司則否認給付的餐點有林男主張的瑕疵，也認為對方沒證明40多名親友當天下午有頭暈、嘔吐及腹瀉情形，也不能證明是因他們餐飲不潔導致，主張駁回。

法院審酌，林男是和餐飲公司簽約，而他稱龍蝦內有蟑螂，有當天參加婚宴照片佐證，多名親友也傳LINE表示事後腹瀉並經到庭證述。法院認定，婚宴出餐顯是一起備妥出菜，該道波士頓龍蝦應均有遭蟑螂汙染；但林稱看到蟑螂在爬、荷葉粽有釣魚線則未能舉證。

法院指出，餐飲公司提供的龍蝦雖有瑕疵，但林男已受領並供給來客食用，若解除契約對餐飲公司顯失公平，林不得再主張解除契約，至於林認為對親友愧疚，是他個人主觀感受，客觀並非侵害他名譽信用，認為林求償返還餐費、撫慰金都無依據。