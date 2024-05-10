轎車未禮讓撞上救護車 女病患和救護員擦挫傷

王姓男子今天傍晚駕車行經高雄市左營自由一路與大順一路輕軌路口，適周姓救護員駕救護車載送病患沿路鳴笛經過，王男未禮讓當場撞上救護車，車頭毀損、王男輕微擦傷，還導致救護車上一名女病患及陪同的救護員擦挫傷，所幸3人均無大礙。

左營警分局交通分隊於今天傍晚4時25分許獲報，在左營區自由一路與大順一路口有交通事故發生，警方隨即派警網前往處理。

警方到場後調查，王姓男子（64歲）當時駕車沿大順一路東向西外側車道直行，剛好救護員周姓男子（47歲）駕駛救護車搭載病患巴姓婦人（83歲）就醫，沿途救護車開啟警鳴器、警示燈，沿自由一路內側車道南向北直行。

王男行經路口時，當下未禮讓鳴笛救護車，轎車撞上救護車，導致巴婦和陪同的另一名周姓救護員（56歲）因劇烈碰撞，手腳擦挫傷，王男車頭毀損，自己也輕微受傷。