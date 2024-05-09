快訊

昔疫情時患難見真情 今立陶宛恐扛不住中國大陸壓力

5月運勢大開！財運好到讓人眼紅「3生肖」滾滾進帳、不富不行

涉人頭詐領17萬助理費！美女議員媽媽、阿姨、妹妹同被起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男二度點火燒屋害自己燒死 警揭背後真相

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市林園區北汕路一棟2樓透天建物，今晨2時26分許發生火警，消防局出動救援，當時屋內黃姓兄弟中的哥哥遭嗆傷被送醫，弟弟辯菸蒂引發火勢；未料，5小時後，黃家再度竄火苗，火勢被撲滅，但黃男已成一具焦屍；據了解，親友述及黃最近行為怪異，透露被經濟壓得喘不過氣，警排除縱火，懷疑黃因心情不佳，發生憾事。

警消調查，位於林園區北汕路242巷附近的一棟2樓透天建物，今晨2時26分許傳出火警，消防局出動12車、27人前往救援，火勢迅速撲滅，當時住在屋內的黃姓兄弟中的哥哥（47歲）被濃煙嗆傷，意識清楚，須住院治療。

當時人未受傷的弟弟黃男被警方帶回調查，黃聲稱因抽菸後，將菸蒂放在菸盒上不小心燒起來，不慎引起火災。

黃男返家後，今天上午7時25分許住家又再度起火，這次濃煙比前一次還大，黑煙從屋內各處窗戶竄燒，消防局增派出動18車40人，抵達現場後，發現起火點的1樓房間燃燒家具及雜物，立即布線搶救，火勢於7時47分控制，8時7分撲滅。

消防員在火勢撲滅後，進屋搜查，發現黃男（44歲）已燒成一具焦屍。據了解，黃氏兄弟中的哥哥未婚，弟弟離婚，現址僅兄弟兩人居住。

親友透露，近來曾聽黃男提及被經濟壓力壓得喘不過氣，第一次菸蒂引起火警時，黃男哥哥曾聽到弟弟邊喊「大家燒一燒」，二度失火時，住附近的黃男親友曾在屋外大喊要他趕緊逃出，但黃均無回應。

警方從兩次著火跡象、黃男房間是起火點、親友描述等鑑識證據和說法，研判黃家並非遭縱火，可能是黃一時想不開才發生意外憾事。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄市林園區北汕路民宅今天凌晨和上午二度失火，濃煙竄燒，第1次黃姓男子的哥哥嗆傷被送醫治療；第2次火警撲滅後，自己被燒成焦屍。記者石秀華／翻攝
高雄市林園區北汕路民宅今天凌晨和上午二度失火，濃煙竄燒，第1次黃姓男子的哥哥嗆傷被送醫治療；第2次火警撲滅後，自己被燒成焦屍。記者石秀華／翻攝
高雄市林園區北汕路民宅今天凌晨和上午二度失火，濃煙竄燒，第1次黃姓男子的哥哥嗆傷被送醫治療；第2次火警撲滅後，自己被燒成焦屍。記者石秀華／翻攝
高雄市林園區北汕路民宅今天凌晨和上午二度失火，濃煙竄燒，第1次黃姓男子的哥哥嗆傷被送醫治療；第2次火警撲滅後，自己被燒成焦屍。記者石秀華／翻攝
高雄市林園區北汕路民宅今天凌晨和上午二度失火，濃煙竄燒，第1次黃姓男子的哥哥嗆傷被送醫治療；第2次火警撲滅後，自己被燒成焦屍。記者石秀華／翻攝
高雄市林園區北汕路民宅今天凌晨和上午二度失火，濃煙竄燒，第1次黃姓男子的哥哥嗆傷被送醫治療；第2次火警撲滅後，自己被燒成焦屍。記者石秀華／翻攝
高雄市林園區北汕路民宅今天凌晨和上午二度失火，濃煙竄燒，第1次黃姓男子的哥哥嗆傷被送醫治療；第2次火警撲滅後，自己被燒成焦屍。記者石秀華／翻攝
高雄市林園區北汕路民宅今天凌晨和上午二度失火，濃煙竄燒，第1次黃姓男子的哥哥嗆傷被送醫治療；第2次火警撲滅後，自己被燒成焦屍。記者石秀華／翻攝

兄弟 生命線

延伸閱讀

高雄男辯抽菸不慎釀屋失火哥嗆傷 5小時後火又起成焦屍

影／高雄通緝犯騎車還違規 超心虛！見警遁逃卡車陣

縱火？高雄林園民宅竟二度失火！先前兄嗆傷送醫 第2次火滅弟成焦屍

高雄園藝店損失近10萬 識貨阿北翻牆專偷「它」下場曝

相關新聞

嘉義40歲父親抱6歲女兒衝出火場 全身遭火吻近況曝光

嘉義縣太保市民宅惡火帶走母子3人性命，柯姓父親用棉被包裹6歲女兒，抱她衝出火海，女兒毫髮無傷，但柯男卻被烈火紋身，目前在...

今年已3死...高雄沿海路正交通大執法 拖板車仍失控撞施工區

高雄市小港區沿海二路昨天發生拖板車車禍，陳姓男子駕駛拖板車疑閃避前車煞車不及，越過分隔島後，衝入路旁下水道工程區溝渠，幸...

高醫接獲「要放危險品」恐嚇信 院方提高警戒已報警

高雄醫學院附設中和紀念醫院今天接獲網路恐嚇信，信中聲稱要到醫院放置危險品，並指因無法判斷為惡作劇，或是有犯意意圖，除考量...

不爽人家一句「別在背後看」 高爾夫球友持刀砍人被逮

台中市林姓男子曾在北屯區軍功路一間高爾夫球場打球，曾與徐姓球友起摩擦，昨天晚間7時許，林男拿菜刀到現場，林疑精神狀況不佳...

高雄男二度點火燒屋害自己燒死 警揭背後真相

高雄市林園區北汕路一棟2樓透天建物，今晨2時26分許發生火警，消防局出動救援，當時屋內黃姓兄弟中的哥哥遭嗆傷被送醫，弟弟...

影／四條通緝犯拒捕遭新北警噴辣椒水 女友上前哭喊給「抱抱」

身背四條通緝犯高男，這個月1日在新北市淡水區淡海路遇警拒捕，警噴灑辣椒水制伏，一旁高男女友見狀哭喊並上前給「抱抱」。警附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。