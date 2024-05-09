高雄男二度點火燒屋害自己燒死 警揭背後真相

高雄市林園區北汕路一棟2樓透天建物，今晨2時26分許發生火警，消防局出動救援，當時屋內黃姓兄弟中的哥哥遭嗆傷被送醫，弟弟辯菸蒂引發火勢；未料，5小時後，黃家再度竄火苗，火勢被撲滅，但黃男已成一具焦屍；據了解，親友述及黃最近行為怪異，透露被經濟壓得喘不過氣，警排除縱火，懷疑黃因心情不佳，發生憾事。

警消調查，位於林園區北汕路242巷附近的一棟2樓透天建物，今晨2時26分許傳出火警，消防局出動12車、27人前往救援，火勢迅速撲滅，當時住在屋內的黃姓兄弟中的哥哥（47歲）被濃煙嗆傷，意識清楚，須住院治療。

當時人未受傷的弟弟黃男被警方帶回調查，黃聲稱因抽菸後，將菸蒂放在菸盒上不小心燒起來，不慎引起火災。

黃男返家後，今天上午7時25分許住家又再度起火，這次濃煙比前一次還大，黑煙從屋內各處窗戶竄燒，消防局增派出動18車40人，抵達現場後，發現起火點的1樓房間燃燒家具及雜物，立即布線搶救，火勢於7時47分控制，8時7分撲滅。

消防員在火勢撲滅後，進屋搜查，發現黃男（44歲）已燒成一具焦屍。據了解，黃氏兄弟中的哥哥未婚，弟弟離婚，現址僅兄弟兩人居住。

親友透露，近來曾聽黃男提及被經濟壓力壓得喘不過氣，第一次菸蒂引起火警時，黃男哥哥曾聽到弟弟邊喊「大家燒一燒」，二度失火時，住附近的黃男親友曾在屋外大喊要他趕緊逃出，但黃均無回應。

警方從兩次著火跡象、黃男房間是起火點、親友描述等鑑識證據和說法，研判黃家並非遭縱火，可能是黃一時想不開才發生意外憾事。

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