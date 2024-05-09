影／中彰交界溪尾大橋驚見2鴕鳥逛大街 警民聯手圍起來

台中市烏日區今天清晨有民眾發現二隻2米高鴕鳥正在台中、彰化交界附近的溪尾大橋上「逛大街」，警方獲報後不敢大意，為了避免驚動鴕鳥，由警車一路跟隨，當地南里里長蔡敏陽聞訊開車協助，以包圍、引導方式，花了35分鐘，終於把鴕鳥引導進停車場，並通知農業局處理後續。

台中市警局烏日分局溪南派出所說明，今天上午6時40分，接獲民眾通報，有二隻鴕鳥正在溪尾大橋上行走，溪南派出所員警立即出動，由於擔心鴕鳥受驚嚇恐傷及人、車，因此緊緊跟隨。

警方立即請鄰近的五光派出所來支援，里長蔡敏陽聞訊也開車協助，並協調出附近一處停車場，眾人以警車、轎車一路跟隨、慢慢縮小鴕鳥行進範圍，在今天上午7時15分，將2名嬌客引導到溪南路三段55巷11號旁的停車場暫時安置。

警方說明，這2隻鴕鳥主人尚在尋找中，經詢問當地居民，當地沒有飼養駝鳥的農場，研判是從彰化芬園一帶過來，已通知台中市農業局到場處置。