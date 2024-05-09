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影／基隆BMW高速撞擊分隔島車頭全毀 男搶救受困女送醫
基隆市八堵路八堵隧道前方一處彎道，今天上午10點多，一輛黑色BMW自小客，失控高速撞上分隔島，整輛車「騎」了上去，撞倒交通標誌、整排水泥石檔等，車頭撞毀，車內有一男一女，女子受困副駕駛座，男子緊急將她救出，倒在人行道等待救援，救護車將二人送醫，警方已到場採證調查事故原因。
「碰的好大一聲！」撞車地點對面在等公車一名婦人說，當時她們在等公車，看到八堵隧道前，從基隆市區往七堵方向行駛的一輛黑色自小客，猛烈撞上分隔島，整輛車卡上去動彈不得。
目擊婦人表示，整個車頭都凹進去，男的衝下車拉救受困的女子出來，扶到旁邊人行道，看起來撞得比較嚴重，男子看起來沒有事，他急忙打電話求救。
消防局救護車趕至將男女送醫，警方已到現場採證調查，釐清事故原因。
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