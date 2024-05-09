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「沒你的事」台南土城香遶境 男放鞭炮不聽勸 還甩開員警手

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南土城香遶境活動，陳姓男子4月14日深夜10時在安中路六段大馬路中擺放大量鞭炮及煙火，經所長及員警勸阻，「沒你的事情」他不但甩開員警的手，雙手各持1支瓦斯噴槍點燃擺放鞭炮及煙火，而被依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭裁處罰鍰5000元。

陳警詢時表示，他是煙火公司員工，兼職從事施放煙火工作，老闆叫他直接施放，老闆是聽從委託人土城農場神農宮，而宮廟跟老闆聯繫，說被開單沒關係，直接施放就好。他說，施放煙火時，有人拉住他，他反射動作，要甩開他的手，「我不知道是誰拉我」。

法官勘驗現場蒐證光碟畫面，當時道路上擺放許多未點燃鞭炮及煙火，陳左右手各握著瓦斯噴槍1支，行經員警前面，欲走至鞭炮及煙火放置處，員警用手指著他說話，狀似阻止，陳邊前進、邊朝著員警回話。

此時，另名頭戴棒球帽男子以身體阻擋在員警與陳之間，並回以「沒關係」，陳迅即往鞭炮及煙火區走去，並將雙手所持瓦斯噴槍開火，快速點燃道路上大量鞭炮及煙火，員警持續出聲阻止，陳繼續點燃道路上鞭炮及煙火，接著鞭炮聲及煙火四起。

台南簡易庭指出，陳明知在場員警身著警員制服，依法執行職務，勸阻陳不要點燃道路上鞭炮及煙火時，不聽規勸，對員警回稱「沒有你的事」，逕行將雙手所持瓦斯噴槍各1支開火，一一點燃道路上大量鞭炮及煙火時，員警出手阻止陳時，還甩開員警的手。

法官認他於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞及行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度處罰鍰5000元。

台南簡易庭認陳男於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞及行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度處罰鍰5000元。圖／讀者提供
台南簡易庭認陳男於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞及行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度處罰鍰5000元。圖／讀者提供

台南 老闆

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