越南籍情侶逾期居留4年多 騎車跨雙白線被攔意外查獲

越南籍29歲張姓男子騎機車搭載同鄉的30歲斐姓女友，昨天下午5點多在台南市北區忠義路與公園路口違規跨越雙白線，因形跡可疑，被巡邏員警發現上前盤查，發現2人逾期停留台灣約4年10月，警詢後移送移民署台南專勤隊辦理收容、遣返。

台南市警五分局立人派出所巡佐林鈺齊於昨天下午5點多，在台南市北區忠義路與公園路口見重機車違規跨越雙白線且騎士臉紅恍惚，形跡可疑，第一時間上前盤查，發現機車騎士及乘客均為外籍人士，但都聲稱未帶證件，可以請朋友協助將證件帶來供警方查證。

員警將越南籍29歲張姓男子、越南同鄉的30歲斐姓女友帶回所內並請通譯協助溝通後，據了解，2人都是逾期居留身分，在2018年7月10日入境台灣觀光，雖然曾向移民署聯繫，但礙於新冠肺炎疫情期間，各國邊境封鎖，因此無法返回越南後就失聯。

據了解，2人在台灣工地打零工，一躲就是4年多，卻因此次的交通違規事件，遭眼尖的警方查獲，令他們感到始料未及，該2名逾期停留人士已被移送移民署台南專勤隊辦理收容、遣返。