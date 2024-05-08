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越南籍情侶逾期居留4年多 騎車跨雙白線被攔意外查獲

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

越南籍29歲張姓男子騎機車搭載同鄉的30歲斐姓女友，昨天下午5點多在台南市北區忠義路與公園路口違規跨越雙白線，因形跡可疑，被巡邏員警發現上前盤查，發現2人逾期停留台灣約4年10月，警詢後移送移民署台南專勤隊辦理收容、遣返。

台南市警五分局立人派出所巡佐林鈺齊於昨天下午5點多，在台南市北區忠義路與公園路口見重機車違規跨越雙白線且騎士臉紅恍惚，形跡可疑，第一時間上前盤查，發現機車騎士及乘客均為外籍人士，但都聲稱未帶證件，可以請朋友協助將證件帶來供警方查證。

員警將越南籍29歲張姓男子、越南同鄉的30歲斐姓女友帶回所內並請通譯協助溝通後，據了解，2人都是逾期居留身分，在2018年7月10日入境台灣觀光，雖然曾向移民署聯繫，但礙於新冠肺炎疫情期間，各國邊境封鎖，因此無法返回越南後就失聯。

據了解，2人在台灣工地打零工，一躲就是4年多，卻因此次的交通違規事件，遭眼尖的警方查獲，令他們感到始料未及，該2名逾期停留人士已被移送移民署台南專勤隊辦理收容、遣返。

市警五分局長洪宏榮表示，警分局自113年迄今已成功查緝22名失聯移工及逾期居停留外僑，警局將持續加強執法力度，確保轄區治安及保障在臺合法居停留人士的權益。同時提醒外籍勞工與僑民遵守在台規定及法律，避免違法行為影響個人安全與權益。

騎機車越雙白線被攔下，越南籍情侶逾期居留4年多被警方查獲。記者黃宣翰／翻攝
騎機車越雙白線被攔下，越南籍情侶逾期居留4年多被警方查獲。記者黃宣翰／翻攝
騎機車越雙白線被攔下，越南籍情侶逾期居留4年多被警方查獲。記者黃宣翰／翻攝
騎機車越雙白線被攔下，越南籍情侶逾期居留4年多被警方查獲。記者黃宣翰／翻攝

台南 移工 移民署 越南

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