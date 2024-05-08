影／清潔隊垃圾車進基隆焚化廠 輾過睡車道黑狗不理…引眾怒

基隆市環保局清潔隊李姓隊員駕駛垃圾車，駛入天外天焚化廠時，輾過躺在車道上的一隻黑狗，引爆眾怒。李說，進場途中並沒有看見狗，駛近才發現，急向右閃仍輾到牠，工作處理後回去現場，已沒有看見狗。基隆市動物保護防疫所今天約談李男後，依涉嫌違反動物保護法移送檢方偵辦。

有網友昨天將天外天焚化廠進出口車道，長10秒鐘的畫面上傳臉書社團，內容顯示1輛垃圾車進場時，輾過躺在車道上的黑狗，垃圾車繼續往前開從畫面消失，黑狗則是痛苦哀嚎，並疑後肢被輾斷，用前肢掙扎爬到車道旁邊。畫面曝光後，許多人心疼黑狗的遭遇，並責怪司機「肇事逃逸」。

環保局長馬仲豪今天說，昨晚透過社群媒體得知此事，非常震驚。市長謝國樑也指示全力追查，務必釐清所有細節。清潔隊員執勤造成犬隻受傷，他感到非常遺撼，將持續加強宣導駕駛應遵守速限及注意路況，避免再發生類似事件 。

環保局昨晚在知情後第一時間與警方合作，進入焚化廠保全證據，調查事發經過，查出是任職20多年的李姓隊員肇禍。警方表示，已完成調閱監視器畫面等事證並加以保全，協助釐清真相，追究責任。

動保所今天上午約談李姓清潔隊員，李說，開車進廠途中，並沒有看到黑狗躺在車道上，等到距離很近時，看到牠躺在車道上也很緊張，方向盤略往右打想避開，沒想到還是撞上了。事後重回現場，已經沒有看到那隻狗。

動保所調查級，將全案依違反動物保護法移辦基隆地檢署偵辦。動保法第25條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。