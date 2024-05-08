找到了！烏山頭水庫釣魚軍人落水失蹤 今早尋獲遺體

24歲葉姓志願役軍人5日前往台南官田烏山頭水庫釣魚，卻意外落水失蹤，警消出動全力搜尋，今天上午近11時在烏山頭水庫南側水域搜尋到葉男遺體，家屬悲傷指認，後續將由轄區麻豆警分局報請相驗釐清死因。

據悉，家住高雄甲仙的葉男曾多次與友人前往烏山頭水庫釣魚，5日他一早獨自出門前往烏山頭，搭著充氣式簡易無動力艇下水，期間妻子打電話都找不到人，直到晚間向警方報案求助，警消先在台南藝術大學附近找到葉男的轎車，又在烏山頭南側水域找到充氣艇，上面有釣竿、冰桶，但附近都沒有葉男蹤跡。

南市消防局第二大隊在烏山頭水庫溢洪道設置前進指揮所，沿著船艇發現點順著水流方向、搭配空拍機搜索，共動員45艇次、警消61人次、義消28人次、民間團體17人，經過3天後，8日上午10時許發現1名男性浮屍，約11時打撈上岸，警消通知家屬確認正是葉男，後續由麻豆警分局報請相驗調查死因。