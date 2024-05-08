快訊

找到了！24歲軍人烏山頭水庫釣魚落水失蹤 今早尋獲遺體

會考加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

嘉義惡火母子3死！弱勢家庭1人養7口 水電費遲繳、鄰居贈衣度日

找到了！烏山頭水庫釣魚軍人落水失蹤 今早尋獲遺體

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

24歲葉姓志願役軍人5日前往台南官田烏山頭水庫釣魚，卻意外落水失蹤，警消出動全力搜尋，今天上午近11時在烏山頭水庫南側水域搜尋到葉男遺體，家屬悲傷指認，後續將由轄區麻豆警分局報請相驗釐清死因。

據悉，家住高雄甲仙的葉男曾多次與友人前往烏山頭水庫釣魚，5日他一早獨自出門前往烏山頭，搭著充氣式簡易無動力艇下水，期間妻子打電話都找不到人，直到晚間向警方報案求助，警消先在台南藝術大學附近找到葉男的轎車，又在烏山頭南側水域找到充氣艇，上面有釣竿、冰桶，但附近都沒有葉男蹤跡。

南市消防局第二大隊在烏山頭水庫溢洪道設置前進指揮所，沿著船艇發現點順著水流方向、搭配空拍機搜索，共動員45艇次、警消61人次、義消28人次、民間團體17人，經過3天後，8日上午10時許發現1名男性浮屍，約11時打撈上岸，警消通知家屬確認正是葉男，後續由麻豆警分局報請相驗調查死因。

葉姓軍人到烏山頭水庫釣魚落水失蹤，今天近午時尋獲遺體。記者莊曜聰／翻攝
葉姓軍人到烏山頭水庫釣魚落水失蹤，今天近午時尋獲遺體。記者莊曜聰／翻攝
葉姓軍人到烏山頭水庫釣魚落水失蹤，今天近午時尋獲遺體。記者莊曜聰／翻攝
葉姓軍人到烏山頭水庫釣魚落水失蹤，今天近午時尋獲遺體。記者莊曜聰／翻攝

台南 失蹤 烏山頭水庫 軍人

延伸閱讀

烏山頭水庫傳軍人垂釣失蹤 警消漏夜協尋24歲青年

入梅鋒面過境嘉義劇烈天氣風強雨大 民眾驚：如颱風過境

曾文水庫水位已上升36公分 南市三大水庫可望增千萬噸

熱氣球升空 市長黃偉哲說好玩…西拉雅森活節熱鬧登場

相關新聞

找到了！烏山頭水庫釣魚軍人落水失蹤 今早尋獲遺體

24歲葉姓志願役軍人5日前往台南官田烏山頭水庫釣魚，卻意外落水失蹤，警消出動全力搜尋，今天上午近11時在烏山頭水庫南側水...

嘉縣民宅奪命火燒垮磚牆 怪手開挖找到碳化小軀體

嘉義縣太保市昨晚一處民宅發生火災，疑因屋內雜物眾多延燒迅速，40歲柯男抱著小女兒逃出後，就已燒成一片火海，屋頂瓦礫不斷掉...

嘉義奪命火釀3死 窮困一家水電費遲繳、鄰居贈衣度日

嘉義縣太保市的平房昨深夜惡火釀1大2小死亡，縣府確認該戶是列冊的低收入戶。據了解，柯姓夫妻與5個孩子承租此傳統平房3、4...

影／遭陌生男擦肩猛撞後再撞1次 中山女高學生嚇哭…北警隔天逮到人

一名就讀台北市中山女高的高一女學生，6日傍晚4時許，行經大安森林公園附近要去補數學，卻被路過的36歲陳姓男子惡意用肩膀衝...

高雄街友半夜當小偷太累 躺店外睡死…身旁贓物曝竊行

高雄市新興區某汽車材料行昨天遇竊，店家報警後，員警在附近巡查周遭動線，卻發現蘇姓男子躺在80公尺外的石椅上呼呼大睡，身旁...

高雄男搶房產 闖祖厝安父牌位辦法事…胞姊氣到報警提告

高雄三民區王姓老婦死後留有一間透天厝，由王姓女兒及丈夫繼承，事後女兒再買下父親的持分，但王男胞弟質疑該間透天厝是父親要留...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。