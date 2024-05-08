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影／遭陌生男擦肩猛撞後再撞1次 中山女高學生嚇哭…北警隔天逮到人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一名就讀台北市中山女高的高一女學生，6日傍晚4時許，行經大安森林公園附近要去補數學，卻被路過的36歲陳姓男子惡意用肩膀衝撞，女學生原本以為對方是不小心，但不料陳男又回過頭，再度撞女學生，害女學生撞到柱子，轄區大安警分局獲報後，昨天晚間7時許在松山區找到陳嫌，並依傷害罪嫌將他函送法辦。

女學生6日傍晚走過建國南路與信義路的路口時，陳嫌迎面走來，兩人要擦肩而過時，陳嫌故意用手插腰，惡意用肩膀撞了女學生，女學生被撞後回頭查看，但陳嫌頭也不回繼續過馬路，女學生只好繼續往前走。

不料陳嫌過馬路後，又小跑回頭找女學生蹤影，發現女學生後，從後方又再撞女學生，害女學生撞到柱子，左手小臂有擦挫傷，陳嫌撞女學生後離去；女學生相當害怕，當場哭出來，打電話和爸媽哭訴。

女學生向轄區警方報案，瑞安街派出所調閱監視器，鎖定犯嫌陳姓男子，7日晚間在松山區查獲陳嫌到案，陳嫌到案後，表示自己因為被女學生書包吊飾打到，才會一時氣憤衝撞女學生，但警方調閱監視器，發現女學生吊飾在另一邊，根本打不到陳嫌，全案依傷害罪嫌函請台北地檢偵辦。

涉嫌衝撞女學生的陳姓男子（中），遭警方帶回派出所。記者廖炳棋/翻攝
涉嫌衝撞女學生的陳姓男子（中），遭警方帶回派出所。記者廖炳棋/翻攝

傷害罪 大安森林公園 監視器

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