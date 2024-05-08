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高雄男搶房產 闖祖厝安父牌位辦法事…胞姊氣到報警提告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄三民區王姓老婦死後留有一間透天厝，由王姓女兒及丈夫繼承，事後女兒再買下父親的持分，但王男胞弟質疑該間透天厝是父親要留給孫子，前年11月帶著父親牌位前往舊家「辦法事」，稱要安放父親牌位，氣得王女對弟弟提告，檢方偵結，今依無故侵入住宅罪嫌起訴王男。

檢方調查，該間透天厝原由王母持有，王母死後由姊弟、丈夫繼承，但弟弟選擇拋棄繼承，最後房產由王女、王父各持有2分之1。

2016年6月間，王父將持分以買賣方式轉移至王女名下，2021年12月，王父過世後，王男原以為可以繼承父親持分，才知道該間透天厝早被胞姊全數拿走。

由於王父曾於12年前立下切結，稱該屋要留給王男的兒子，王男主張他也是透天厝所有權人，前年11月帶著父親牌位前往舊家「辦法事」，稱要將父親牌位安放在屋內。

王女被弟弟突如其來行為嚇到，馬上通報轄區警分局處理，並對胞弟提告無故侵入住宅罪；檢警偵訊時，王男坦承確實未經胞姊同意，進到屋內安放父親牌位。

檢方依據房屋登記權狀，確認王男早已拋棄繼承，該屋現已為王女持有，王男等人並無權進入屋內，縱使雙方有訴訟糾紛，也應循法律途徑解決，王男當天確實未經王女同意跟授權，無故闖入屋內，偵結依法對王男提起公訴。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

房產 拋棄繼承 提告 透天厝

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