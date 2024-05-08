「COT手續費？」行員滿頭問號 台南婦陷跨國戀愛詐騙險失500萬

台南市鄭姓婦人於網路上認識一名自稱住在義大利的男子，他表示任職美國石油公司的義大利籍華僑，派駐在鑽油平台上，每天以LINE對鄭婦噓寒問暖，男網友要來台置產，但要借用他帳號匯入500萬元作為購屋基金，鄭女昨天下午2點多到銀行要匯款5千元手續費，行員察覺婦人神情有異，迅速通報警方到場阻詐，讓詐騙集團未能得逞。

據了解，鄭姓婦人於網路上認識一名自稱住在義大利的男子，對方自稱是任職美國石油公司的義大利籍華僑，目前派駐在鑽油平台上，每天以LINE對鄭姓婦人噓寒問暖，雙方很快便以「親愛的」互稱，該男子甚至提供存有1800萬元的美金的銀行帳號，騙取鄭女信任。

男網友近日聲稱要來台置產，與鄭女共築愛巢，但要借用鄭女帳號匯入500萬元作為購屋基金，還需要鄭女至銀行繳交「COT」手續費才能領取該款項。鄭女深信不疑，昨天銀行繳款時，行員察覺婦人神情有異，且從未聽過有「COT」手續費，迅速通報警方到場。

台南市警六分局金華派出所巡佐陳鎮然、警員李匡益接獲銀行通報，到場苦心規勸，鄭女一開始仍堅信自己未遭詐騙，希望警方不要阻礙自己的幸福。