快訊

賴清德出席交接典禮 工總當面喊話：希望政府考慮核能

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／民喊有槍！當街攔車掏槍 三重警拔槍對峙…一查是友軍辦案

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

北市4名便衣警昨晚在新北市三重區街頭攔車抓毒販，民眾驚見誤以為是當街擄人，高喊「他們有槍」，三重警經過拔槍衝前，雙方一度對峙，所幸北市警方大喊「我們是北市中山分局」經查核身分確認化解虛驚。雙北警於犯嫌車內搜出大量毒品咖啡包，由北市警帶回偵辦。

據了解，北市中正二分局主辦、中山、大安分局協同執行緝毒專案，昨天晚上10許中山分局4名專案人員，開車一路從北市士林尾追一名李姓毒販車輛，直到李嫌人車開至北市三重區成功路50巷口，北市警立即衝前攔車，旋即4員下車掏槍，喝令李嫌下車進行拘提。

孰料，三重警分局中興橋所員警正趕赴附近火警交管，聽到成功路50巷口有人大聲喝斥，趕緊停車下來查看，此時巷口民眾見三重警高喊「他們有槍！」三重警拔槍往前，對著在場圍觀民眾說「快點離開」。

此時，中山分局4警見三重警持槍過來，高聲大喊「不要舉槍，槍放下」、「不要緊張，槍放下」三重警也回喊「槍放下、槍放下」現場氣氛肅殺緊張，直到中山警大喊「我們是北市中山分局」經核實身分，化解一場虛驚。

經警附帶搜索李嫌人車，於其車內一只行李箱搜扣400包毒品咖啡包，由北市警帶回查辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

北市4名便衣警昨晚在新北市三重區街頭攔車抓毒販，被誤以為是歹徒與三重警方對峙，所幸三重警確認身分化解虛驚。記者曾伯愷／翻攝
北市4名便衣警昨晚在新北市三重區街頭攔車抓毒販，被誤以為是歹徒與三重警方對峙，所幸三重警確認身分化解虛驚。記者曾伯愷／翻攝
北市4名便衣警昨晚在新北市三重區街頭攔車抓毒販，被誤以為是歹徒與三重警方對峙，所幸三重警確認身分化解虛驚。圖／TikTok
北市4名便衣警昨晚在新北市三重區街頭攔車抓毒販，被誤以為是歹徒與三重警方對峙，所幸三重警確認身分化解虛驚。圖／TikTok
北市4名便衣警昨晚在新北市三重區街頭攔車抓毒販，被誤以為是歹徒與三重警方對峙，所幸三重警確認身分化解虛驚。記者曾伯愷／翻攝
北市4名便衣警昨晚在新北市三重區街頭攔車抓毒販，被誤以為是歹徒與三重警方對峙，所幸三重警確認身分化解虛驚。記者曾伯愷／翻攝

毒品 警察

延伸閱讀

北市劉姓保母虐童致死案 4親人涉助滅證訊後請回

提前曝光辦案行動…警政監林明佐洩密貪瀆收押 中檢再14路搜索博弈集團

徐巧芯遭指與建商關係匪淺…藍北市黨部主委被捲入 本人說話了

忙不過來…北市20萬株樹 僅2隻米格魯健檢「褐根病」

相關新聞

嘉義太保火災3死1傷 家屬：不知怎和孩子說媽媽不在了

嘉義縣太保市昨晚發生住宅火警，釀3死1傷悲劇，一家七口租平房，40歲柯姓男子用棉被裹住6歲小女兒衝出火場，隨後要再進屋已...

嘉義太保惡火奪母子3命 男主人魚市場選魚工養全家7口

嘉義縣太保市惡火奪走低收入戶柯姓男主人妻子，以及2名年幼兒子生命，3名就讀小學女兒縣府安置，嘉義市魚市場經理林盈成說，柯...

台南女警遭警大退學自戕案 母泣訴：還我女兒清白

台南市警察局麻豆分局官田分駐所一名梁姓女警，疑因就讀警察大學研究所期間，被檢舉偷竊遭勒令退學，趁外出時舉槍自戕，監察院已...

桃園女高中生霸凌案 受害家屬駁和解：人不在台灣

桃園市大園區某高中昨舉辦校慶時，有女學生被女同學甩巴掌、亂剪頭髮，引發熱議。校方昨聲明稱，有通知雙方家長到場，經溝通調解...

2024全球智慧20大獎今頒獎 桃市消防局以物聯網技術獲獎

由美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）舉辦第8屆智慧20大獎（Smart 20 Awards...

影／民喊有槍！當街攔車掏槍 三重警拔槍對峙…一查是友軍辦案

北市4名便衣警昨晚在新北市三重區街頭攔車抓毒販，民眾驚見誤以為是當街擄人，高喊「他們有槍」，三重警經過拔槍衝前，雙方一度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。