影／民喊有槍！當街攔車掏槍 三重警拔槍對峙…一查是友軍辦案

北市4名便衣警昨晚在新北市三重區街頭攔車抓毒販，民眾驚見誤以為是當街擄人，高喊「他們有槍」，三重警經過拔槍衝前，雙方一度對峙，所幸北市警方大喊「我們是北市中山分局」經查核身分確認化解虛驚。雙北警於犯嫌車內搜出大量毒品咖啡包，由北市警帶回偵辦。

據了解，北市中正二分局主辦、中山、大安分局協同執行緝毒專案，昨天晚上10許中山分局4名專案人員，開車一路從北市士林尾追一名李姓毒販車輛，直到李嫌人車開至北市三重區成功路50巷口，北市警立即衝前攔車，旋即4員下車掏槍，喝令李嫌下車進行拘提。

孰料，三重警分局中興橋所員警正趕赴附近火警交管，聽到成功路50巷口有人大聲喝斥，趕緊停車下來查看，此時巷口民眾見三重警高喊「他們有槍！」三重警拔槍往前，對著在場圍觀民眾說「快點離開」。

此時，中山分局4警見三重警持槍過來，高聲大喊「不要舉槍，槍放下」、「不要緊張，槍放下」三重警也回喊「槍放下、槍放下」現場氣氛肅殺緊張，直到中山警大喊「我們是北市中山分局」經核實身分，化解一場虛驚。

經警附帶搜索李嫌人車，於其車內一只行李箱搜扣400包毒品咖啡包，由北市警帶回查辦。

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