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2024全球智慧20大獎今頒獎 桃市消防局以物聯網技術獲獎

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

由美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）舉辦第8屆智慧20大獎（Smart 20 Awards）頒獎典禮，今天在美國北卡羅來納州羅里市會議中心進行，代表桃園市政府參加的桃園市消防局，首度以「透過物聯網技術建立智慧派遣、效率救災模式」主題即榮獲前20大具影響力創新專案，並由消防局長龔永信率隊前往代表受獎，這也是我國第一個以消防科技應用為主題獲選的智慧大獎。

深耕資通訊領域導入救災多年的桃園市消防局，2013年間創新全國建置民眾版及消防版專用App，於2017年間獲得智慧城市競賽創新應用獎及雲端物聯網創新獎；自2019至2022年期間，持續向桃市府爭取1.43億預算陸續建置「救災無線電數位化」、「RFID物聯網／車聯網管理系統」、「救災車組派遣模組」、「救災現場人員／器材管理系統」等系統，透過上述資通救災利器，讓消防人員迅速掌握災情狀況，強化人員指揮派遣，發揮救災整體力量。

桃園市消防局指出，自2021年開始實施車輛物聯系統後，執行火災及災害搶救的派遣車次下降2185車次、完成任務平均時間下降15分鐘。各案件透過模組化派遣、進出車庫感應、即時傳輸GPS定位及監視影像等功能，以IoT技術傳輸至119指揮中心，對於指揮派遣調度、掌控勤務點位及查看災情影像等均有莫大助益。

龔永信領獎後表示，這是我國第一次以消防科技應用為主題獲選智慧20大獎，非常榮幸能獲得國際的肯定，見證桃園市在智慧城市發展的成果，也很高興能在這樣的盛會上與各國城市分享經驗及交流，未來將持續深化科技應用與消防實務結合，提升桃園市消防服務品質及救災效率。

美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）舉辦第8屆智慧20大獎（Smart 20 Awards）今天在美國進行頒獎典禮，桃園市消防局首度以「透過物聯網技術建立智慧派遣、效率救災模式」主題榮獲前20大具影響力創新專案，消防局長龔永信（右二）率隊出席並領獎。圖／桃園市消防局提供
美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）舉辦第8屆智慧20大獎（Smart 20 Awards）今天在美國進行頒獎典禮，桃園市消防局首度以「透過物聯網技術建立智慧派遣、效率救災模式」主題榮獲前20大具影響力創新專案，消防局長龔永信（右二）率隊出席並領獎。圖／桃園市消防局提供
美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）舉辦第8屆智慧20大獎（Smart 20 Awards），今天在美國北卡羅來納州羅里市會議中心頒獎，代表桃園市政府的桃園市消防局首度以「透過物聯網技術建立智慧派遣、效率救災模式」主題即榮獲前20大具影響力創新專案。圖／桃園市消防局提供
美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）舉辦第8屆智慧20大獎（Smart 20 Awards），今天在美國北卡羅來納州羅里市會議中心頒獎，代表桃園市政府的桃園市消防局首度以「透過物聯網技術建立智慧派遣、效率救災模式」主題即榮獲前20大具影響力創新專案。圖／桃園市消防局提供
美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）舉辦第8屆智慧20大獎（Smart 20 Awards）今天頒獎，桃園市消防局首度以「透過物聯網技術建立智慧派遣、效率救災模式」主題榮獲前20大具影響力創新專案，消防局長龔永信（左）率隊出席並領獎。圖／桃園市消防局提供
美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）舉辦第8屆智慧20大獎（Smart 20 Awards）今天頒獎，桃園市消防局首度以「透過物聯網技術建立智慧派遣、效率救災模式」主題榮獲前20大具影響力創新專案，消防局長龔永信（左）率隊出席並領獎。圖／桃園市消防局提供

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