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抓到了！到竹市田徑場假裝運動 專偷財物女子落網

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市政府2020年拆除原市立體育場圍牆，將田徑場改成開放式場域，可隨時進出、運動。但近來不少跑友投訴，運動時將隨身攜帶物品放置於跑道旁空地，卻不翼而飛。新竹市警察局第二分局擴大監視器追查，發現竊案均為54歲李姓女子所為，昨將她查緝到案，訊後依竊盜罪嫌送辦。

「衣保袋不翼而飛，最後在舊衣回收箱找到...」遭竊跑友說，5日晚上到田徑場運動，裝有衣物、零錢和手機的衣保袋不見了，他前往管理室詢問管理員，是否有撿到失物，沒想到管理員竟回「又有東西被偷了嗎？」讓他瞬間心涼。也有跑友手機被偷，好在最後靠著定位找到。

警方指出，自3月起接獲3件民眾報案運動遭竊案，經勘查現場並向被害人再次確認失竊物品地點後，擴大調閱監視器追查，發現3件竊案均為李女所為。李女到田徑場假裝運動，行竊取得現金後，即將其餘物品隨地丟棄，再騎乘微型電動二輪車逃離現場。

警方於昨天下午4時許，循線將李女查緝到案說明。據了解，李女平時無業，靠打零工維生，疑因缺錢花用才動歪腦筋，警方訊後將她依竊盜罪嫌送辦。

新竹市體育場說明，新竹市田徑場為開放式場域，目前有24小時保全及裝設16支監視器，將配合警方建議調整監視器位置，並討論能否設置警察巡邏簽到點。

第二分局分局長林炎巨呼籲，民眾運動時請隨時注意好隨身物品，以免成為歹徒下手標地。如遇可疑人、事、物，請撥打110或報警處理，共同維護財產安全，並將持續編排巡邏守望勤務，提升見警率達到預防犯罪效果，以維護社區治安。

警方擴大監視器追查，發現田徑場竊案均為54歲李姓女子所為，昨天已將她查緝到案，訊後依竊盜罪嫌送辦。圖／警方提供
警方擴大監視器追查，發現田徑場竊案均為54歲李姓女子所為，昨天已將她查緝到案，訊後依竊盜罪嫌送辦。圖／警方提供
遭竊跑友表示，衣保袋在新竹田徑場不翼而飛，最後好險衣保袋在舊衣回收箱被發現，但裡面的錢已經全部不見。圖／跑友提供
遭竊跑友表示，衣保袋在新竹田徑場不翼而飛，最後好險衣保袋在舊衣回收箱被發現，但裡面的錢已經全部不見。圖／跑友提供

新竹 監視器 竊盜 運動

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