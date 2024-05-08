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台南老婦推回收車常逆向跟車爭道 網友嚇壞喊「幫幫她」

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南網友爆料，有一位老婦常推著回收車行走在台南市安平區怡平路汽車道上，與汽車爭道，因往來汽車很多，險象環生，請往來用路人多加注意。轄區市警四分局今天說，老太太行為已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第2款，行人在道路上不在畫設人行道通行，或無正當理由，在未畫設人行道道路不靠邊通行，可處罰500元罰鍰。

網友在爆料公社PO文指出，有名老太太推著回收車行走在台南市安平區怡平路新南國小前逆向，懇請各用路人幫忙，對面就是國小，難道有一天真的在孩童面前出事，政府相關單位才有辦法處理嗎？請幫幫這名老人及孩童。

台南市警四分局交通組表示，影片中老太太行為已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第2款，行人在道路上不在畫設之人行道通行，或無正當理由，在未畫設人行道之道路不靠邊通行，可處罰500罰鍰。警方將加強勸導取締，以維護行為人及其他用路人交通安全。

台南網友爆料，有名老太太常推著回收車行走在台南市安平區怡平路汽車道上，往來汽車很多，險象環生，請往來用路人多加注意。圖／翻攝自爆料公社
台南網友爆料，有名老太太常推著回收車行走在台南市安平區怡平路汽車道上，往來汽車很多，險象環生，請往來用路人多加注意。圖／翻攝自爆料公社

人行道 台南 老婦

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