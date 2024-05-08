簡陋裝潢合約也是騙！台南中年大叔要匯頭期款 險被詐200萬

41歲楊姓男子自稱為了要支付裝潢費用頭期款項，昨天到台南市東區某銀行臨櫃欲辦理設定2間銀行為約定帳戶，要匯出200萬元，行員查出其中1間銀行帳戶金流進出異常，通報警方到場了解後，協助查證及勸阻下，楊才打消匯款念頭保住辛苦積蓄。

台南市警ㄧ分局東寧派出所警員，昨天下午2點多接獲長榮路三段某銀行行員報案稱有楊姓男子為了要支付裝潢費用頭期款項，臨櫃欲辦理設定2間銀行為約定帳戶，在行員關懷提問並查詢楊所提供2間銀行帳號欲設定為約定帳戶，因其中1間銀行帳戶內金流進出異常，故通報警方到場協助查證。

警員陳威任到場了解情況，楊說詞反覆，且不願透露LINE對話內容，僅願提供工程款合約書，且稱設定完成後將轉匯第一期裝潢工程款項200萬元給對方。

警員協助查詢該合約書上公司名稱及地址，卻意外發現該地址並未設置該間公司行號，且檢視合約書內容簡陋，書面沒有蓋立公司章，實屬有違常理。在警員鍥而不捨的勸說之下，告知這是常見的詐騙手法並分享相關案例，最終楊打消設定約定帳戶及匯款的念頭，成功守住辛苦錢。

第一分局呼籲，詐騙集團手法變化多端，但最終的目的就是為了騙取金錢，故只要涉及不明人士要求「金錢往來」時，請務必撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，小心求證才是防止詐騙的不二法門，方能保障自身財產安全。