快訊

520將屆…美學者認為賴清德將奉行蔡穩健做法 關切北京趁機施壓

陸軍十軍團「自製火藥訓練」中士遭炸傷送醫 國防部說明傷勢

考教甄先「撒錢」...考生年花2萬、考到看身心科 為何如此折騰

簡陋裝潢合約也是騙！台南中年大叔要匯頭期款 險被詐200萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

41歲楊姓男子自稱為了要支付裝潢費頭期款項，昨天到台南市東區某銀行臨櫃欲辦理設定2間銀行為約定帳戶，要匯出200萬元，行員查出其中1間銀行帳戶金流進出異常，通報警方到場了解後，協助查證及勸阻下，楊才打消匯款念頭保住辛苦積蓄。

台南市警ㄧ分局東寧派出所警員，昨天下午2點多接獲長榮路三段某銀行行員報案稱有楊姓男子為了要支付裝潢費用頭期款項，臨櫃欲辦理設定2間銀行為約定帳戶，在行員關懷提問並查詢楊所提供2間銀行帳號欲設定為約定帳戶，因其中1間銀行帳戶內金流進出異常，故通報警方到場協助查證。

警員陳威任到場了解情況，楊說詞反覆，且不願透露LINE對話內容，僅願提供工程款合約書，且稱設定完成後將轉匯第一期裝潢工程款項200萬元給對方。

警員協助查詢該合約書上公司名稱及地址，卻意外發現該地址並未設置該間公司行號，且檢視合約書內容簡陋，書面沒有蓋立公司章，實屬有違常理。在警員鍥而不捨的勸說之下，告知這是常見的詐騙手法並分享相關案例，最終楊打消設定約定帳戶及匯款的念頭，成功守住辛苦錢。

第一分局呼籲，詐騙集團手法變化多端，但最終的目的就是為了騙取金錢，故只要涉及不明人士要求「金錢往來」時，請務必撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，小心求證才是防止詐騙的不二法門，方能保障自身財產安全。

不法分子利用工程合約書誘騙民眾詐財，警員查出合約書上公司地址，並未設置該間公司行號，檢視合約書內容簡陋，書面沒有蓋立公司章，有違常理。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用工程合約書誘騙民眾詐財，警員查出合約書上公司地址，並未設置該間公司行號，檢視合約書內容簡陋，書面沒有蓋立公司章，有違常理。記者黃宣翰／翻攝
楊姓中年男子（紅圈者）遭到投資電信詐騙，台南市警一分局警員和銀行行員聯手阻詐。記者黃宣翰／翻攝
楊姓中年男子（紅圈者）遭到投資電信詐騙，台南市警一分局警員和銀行行員聯手阻詐。記者黃宣翰／翻攝

台南 裝潢費 詐騙集團 頭期款

延伸閱讀

外交部告徐巧芯洩密 羅智強：機密是貪腐政權的藉口

買ETF賺配息…只是左手換右手？專家解析：不少包租公 這波賣房海量投入滾金流

淡水凶殺！侵吞工程款金額有落差 員工持刀反遭老闆刺13刀死

將0050和006208換成00878、00919、00929！ 小師傅：沒現金流才真的可怕

相關新聞

壓在樑柱下…7歲男童遺體尋獲 嘉義太保惡火一家七口母子3死

嘉義縣太保市1處平房昨晚9點多大火，延燒猛烈、濃煙竄天，租戶柯姓夫妻及5名小孩受困，大批警消趕赴搶救，有4人自行逃出，...

桃園龍潭豆漿店凌晨突起火燃燒 濃煙火勢猛烈…2人緊急逃生

桃園市龍潭區中興路一家豆漿店今天凌晨2時多突然起火，該店為3層樓建築物，濃煙夾雜火勢從一層店面內部起火燃燒，火勢一發不可...

簡陋裝潢合約也是騙！台南中年大叔要匯頭期款 險被詐200萬

41歲楊姓男子自稱為了要支付裝潢費用頭期款項，昨天到台南市東區某銀行臨櫃欲辦理設定2間銀行為約定帳戶，要匯出200萬元，行員查出其中1間銀行帳戶金流進出異常...

台24線三地門、霧台今年至今70件車禍 警取締超速460件

通往屏東縣三地門鄉、霧台鄉必經的台24線，每到假日遊客慕名上山遊玩，但因山路蜿蜒，多為兩線道，經常發生逆向超車或超速釀車...

國一楠梓段深夜兩車追撞烈焰染紅夜空 女駕駛燒成焦屍

國道一號北向352.8公里處（楠梓路段），昨晚接近9時許，發生一起嚴重火燒車死亡車禍；據悉，25歲江姓女子駕駛轎車行經該...

台南老婦推回收車常逆向跟車爭道 網友嚇壞喊「幫幫她」

台南網友爆料，有一位老婦常推著回收車行走在台南市安平區怡平路汽車道上，與汽車爭道，因往來汽車很多，險象環生，請往來用路人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。